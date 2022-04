La One Box de Nike réduit le conditionnement de moitié

Est-ce que cela signifie que la One Box remplacera toutes les boîtes à chaussures existantes ? Non, pas tout de suite. On en a expédié des millions cette année, et ce nombre augmentera uniquement après une série de tests et d'améliorations en profondeur. « Même si cela a pris de l'ampleur, nous sommes encore en phase d'essai, explique Erica. La One Box peut encore évoluer au fil du temps au niveau de son aspect, de son usage, et concernant le nombre de boîtes que nous pouvons économiser. »



Tout comme la Space Hippie a inspiré ce contenant innovant, la One Box donne naissance à de nouvelles idées pour changer les habitudes de conditionnement. On pourrait par exemple réduire la quantité de papier utilisée pour remplir les pointes des chaussures ou supprimer les sacs en plastique qui servent d'emballage pour les vêtements individuels.



Rich remarque que cela s'intègre dans un projet plus ambitieux : la volonté de Nike de réduire le conditionnement des produits, qui est en constante progression.