No Pride, No Sport : Joy Run Collective

No Pride, No Sport
La communauté LGBTQIA+ a toujours été là, repoussant les limites en s'exprimant haut et fort en faveur de l'innovation et de la joie. On a donc voulu mettre en avant les athlètes* et les collectifs qui ont un impact durable et positif sur le sport afin que les générations futures se sentent dignes et capables de bouger leur corps aussi librement que n'importe qui d'autre.
Si tu n'as jamais entendu parler du collectif berlinois Joy Run, on va te le présenter. Fondée par Huyen (elle/elle) après avoir découvert que le running boostait la confiance en soi, cette communauté inspirante défend les personnes BIPOC* et queer. Sa mission est d'encourager davantage de personnes queer à se mettre au running.
Ce groupe inclusif offre un environnement sûr et axé sur la tolérance pour apprécier le sport en toute liberté. Joy Run est un collectif qui monte en puissance et qui est en train de révolutionner la scène running à Berlin, en créant un espace sûr et agréable pour les futures générations dans lequel pratiquer le running.
La joie de la communauté
Pour Hany (elle/ielle) et Jarred (il/iel), faire partie de ce groupe est une immense fierté. Ça leur donne le sentiment d'être représentés, visibles et, surtout, libres de reprendre possession de leur espace autour de Berlin.
En se sentant compris dans un espace sûr, Hany et Jarred se sentent en sécurité. On a tendance à considérer que pouvoir courir sans retenue va de soi, mais avec Joy Run, cela s'accompagne d'un profond sentiment de gratitude et de libération. Pour ces personnes, courir est plus qu'une action : c'est un cheminement mental qui leur apprend à rester présents, à écouter leur corps et à ignorer ce que les autres peuvent bien penser.
« C'est tellement important de prendre sa place dans ce monde, mais aussi de partager l'espace avec les autres. » Hany