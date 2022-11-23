La journaliste Anna Kessel parle du sport et du fitness chez les femmes

Depuis près de 20 ans, Anna Kessel écrit sur les femmes dans le sport. Son travail, notamment sur le foot féminin, a eu tellement d'impact qu'elle a reçu l'Ordre de l'Empire Britannique dans le cadre des célébrations du 90e anniversaire de la reine Élisabeth II. Pour beaucoup de personnes, son livre intitulé Eat Sweat Play est une œuvre incontournable à la croisée du féminisme et du fitness. Dans cet épisode, Anna Kessel retrouve la présentatrice Jaclyn Byrer pour raconter l'histoire des femmes athlètes. Elle explique pourquoi la perception sociale est en grande partie responsable des obstacles à l'entrée des femmes dans le sport, et elle révèle comment tout le monde peut jouer un rôle dans l'évolution de leur place au sein de cet univers.