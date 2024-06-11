La Tatum 2 rend hommage au style de jeu naturel de Jayson Tatum.

Les fans du jeu naturel de Jayson Tatum ont de quoi se réjouir. La chaussure de basket Tatum 2 reprend la conception légère de la Tatum 1, mais avec des améliorations et de nouveaux designs originaux.

Le joueur nous parle du design : « Pour moi, cette deuxième chaussure représente l'évolution, et à quel point mon jeu a progressé ».

Le mouvement. L'émotion. Des concepts ancrés dans l'approche de Jordan pour les chaussures de basket. La conception de ce nouveau modèle reflète le jeu de la superstar des parquets, tout en répondant aux besoins des athlètes qui veulent s'élever à son niveau. L'endurance du joueur sur le terrain, son incroyable régularité… voilà ce qui a inspiré le design de cette chaussure. On retrouve donc une unité Nike Air Strobel intégrée sur toute la longueur, pour minimiser les chocs.

La Tatum 2 reflète non seulement l'assurance et la fluidité dans le jeu du prodige, mais aussi son sens du style. « Le sang froid de Jayson Tatum face aux situations compliquées nous inspire. On a voulu donner vie à ce feeling "sans pression" et le transmettre aux personnes qui portent la Tatum 2 », explique Bryant Klug, Expert Footwear Designer chez Jordan.

La deuxième chaussure signature du joueur est un essentiel léger de la gamme Tatum. Son empeigne intègre de grands renforts en mousse et en tissu placés stratégiquement autour des zones du pied les plus sollicitées en basket. La structure en mousse sur le haut de la chaussure entoure les renforts et stabilise le pied pendant les déplacements multidirectionnels. La mobilité est préservée, tout comme le confort. La semelle extérieure légère intègre un motif d'adhérence à chevrons modifié, pour plus de protection là où tu en as besoin.

On a misé sur la fonctionnalité, et tout autant sur le style pour concevoir ce modèle. On retrouve de grands renforts en mousse et des couleurs vives, qui rappellent le look cool et original des chaussures de basket des années 90. À l'arrière de la chaussure, on retrouve le logo et le numéro de Jayson Tatum, mais aussi des phrases qui ont une signification particulière pour lui. Elles reflètent sa confiance en lui et son dévouement pour sa famille, comme « Find a Way » et « Like Father, Like Son ».

Cinq coloris : « Denim » (fabriqué à partir de matières durables), « Sidewalk Chalk », « Vortex », « Legacy » et « Momma's Boy ». Disponibles en pointures et demi-pointures pour homme et femme. Chaque modèle affiche des motifs originaux aux couleurs pastel ou fluo. De quoi incarner le côté unique du jeu, de la vie personnelle et du caractère de Jayson Tatum. Le coloris « Vortex » fait par exemple référence à sa capacité à résister à la pression. « Momma's Boy » met en avant la couleur et la fleur préférées de sa mère, pour montrer leurs liens étroits.

Retrouve aussi la Tatum 2 en pointure pour ado dans les coloris « Vortex », « Sidewalk Chalk » et « Legacy ». Seul le coloris « Vortex » est disponible pour enfant, bébé et tout-petit. Comme dans le modèle d'origine, le talon rétractable rend la chaussure Tatum 2 pour enfant facile à mettre et à retirer. Simple et fluide, comme le jeu de Jayson Tatum.

Sortie pour la première fois en mars 2024 dans le coloris « Momma's Boy », la Tatum 2 est disponible en ligne sur Nike.com et chez certains revendeurs.