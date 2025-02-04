A’ja Wilson révolutionne l'univers du basket avec Nike A’One, sa première collection signature de chaussures et de vêtements
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« Ma chaussure signature est parfaite pour moi. Pensée pour mon jeu et mon style, elle est conçue pour motiver la nouvelle génération à se surpasser. »
A'ja Wilson a remporté deux bagues en WNBA, deux médailles d'or olympiques, un titre NCAA et a été sacrée trois fois MVP en WNBA.
Des récompenses gagnées avant même de dévoiler sa dernière prouesse : la A'One.
Première chaussure signature Nike d'A'ja Wilson, cette nouvelle silhouette a été conçue pour l'aider à être encore plus performante et à anéantir la défense adverse. « Si tu crois que tu as déjà vu le meilleur de moi-même, détrompe-toi », déclare la basketteuse. (Oui, elle fait déjà partie des plus grandes joueuses de basket de tous les temps.)
Après deux ans de travail, la chaussure de basket signature Nike A'One est enfin (pratiquement) là pour aider les joueurs et joueuses à passer au niveau supérieur, que ce soit des athlètes pro de NBA ou WNBA ou des novices. « Depuis le début, l'objectif était de créer une chaussure qui soutienne mon jeu et qui serve d'outil à la jeune génération pour se dépasser », explique A'ja.
« Avec A'ja, la nouvelle génération a un modèle à suivre, une source d'inspiration, affirme Ben Nethongkome, Lead Designer de la A'One. Avec la Nike A'One, A'ja encourage les filles en leur rappelant dès qu'elles enfilent leurs chaussures qu'un jour, elles pourront lui ressembler. »
Confortable et multifonction, cette silhouette est faite pour apporter aux joueurs et joueuses tout ce qu'il leur faut : amorti, adhérence, confort et maintien. La mousse Cushlon ST2 est associée à une base plus ferme pour une réactivité explosive et des réceptions amorties. Cette chaussure s'adapte donc à toutes les situations sur le terrain. Avec le motif d'adhérence repensé, les athlètes peuvent changer de direction, pivoter et se déplacer latéralement avec précision. La semelle de propreté et l'empeigne en mesh respirant maintiennent bien le pied, pour des mouvements dynamiques imparables.
« La A'One est faite pour tenir la distance. Avec elle, tu prends le contrôle du terrain dès le coup d'envoi et tu domines à chaque action, explique A'ja. Depuis le début, l'objectif était de créer une chaussure qui soutienne mon jeu et qui serve d'outil à la jeune génération pour passer au niveau supérieur. La A'One remplit cette mission. Elle m'apporte exactement ce qu'il me faut pour être encore plus performante et inspirer la nouvelle génération. »
Dans le premier coloris Pink A'ura qui va sortir, on retrouve bien le style caractéristique d'A'ja : il associe plusieurs couches de rose, sa couleur préférée, qui reflète son assurance, sa loyauté et sa passion. (A'ja est Lion, et on retrouve le côté énergique de ce signe astrologique sur sa chaussure.)
La A'One est aussi parsemée de touches très personnelles, comme des finitions qui font référence au collier de perles qu'A'ja a reçu de sa grand-mère quand elle était petite, comme un symbole de force. Les symboles celtes signifiant « maman » et « papa » rendent hommage aux parents d'A'ja, qui sont pour elle à l'origine de sa réussite.
La basketteuse a aussi inclus sur sa chaussure quelques phrases inspirantes qui ont une signification particulière pour elle. Sur la semelle extérieure, on peut lire le dicton préféré de sa grand-mère décédée : « As a matter of fact, the best is yet to come. » (À vrai dire, le meilleur reste à venir.) Une phrase qu'A'ja a prononcée après un match et qui traduit bien sa ténacité légendaire est visible sur le talon : « Weakness, weakness. We don't have time for that. » (La faiblesse, la faiblesse. On n'a pas le temps pour ça.)
La « star » de sa nouvelle silhouette, c'est son logo signature qu'elle a dévoilé en 2024. Il s'inspire de l'étoile qu'A'ja dessine toujours à l'intérieur du « A » de son prénom quand elle signe. Il fait aussi référence à son rôle de star, une basketteuse « A1 » (d'exception) qui encourage les filles à poursuivre leurs rêves. (La Nike A'One sera disponible dès la pointure 32.)
« Je veux que les athlètes qui portent ma chaussure ou un des vêtements de ma collection ressentent le pouvoir qui se cache derrière ce logo : le pouvoir d'avoir de grands rêves, puis de tout donner pour les réaliser, avec un maximum de style et d'assurance », explique A'ja Wilson.
Cette assurance et ce style se retrouvent dans la collection signature d'A'ja, composée de huit pièces pour femme, homme et enfant qui peuvent être portées ensemble ou associées à d'autres vêtements. Alors que les fans peuvent déjà se procurer une réplique du maillot d'A'ja, la nouvelle collection mêle style couture et classiques du sport. Elle reflète les choix vestimentaires originaux de la basketteuse, sur le terrain comme au quotidien, des choix qui font toujours parler.
Les fans reconnaîtront tout de suite le legging A'Symmetric, un legging de compression à une seule jambe qu'A'ja a rendu célèbre avec son approche DIY. En 2018, pendant son année de rookie, la basketteuse a découpé une jambe de son legging pour garder sa jambe blessée protégée et au chaud. C'est comme ça qu'elle a lancé une mode, adoptée par plein d'autres athlètes. Un t-shirt court et un t-shirt long viennent compléter la collection pour femme au look affirmé.
Disponible pour adulte et enfant, la claquette Nike A'One Calm est inspiré d'un autre classique de la garde-robe d'A'ja : la claquette Nike Calm. La basketteuse enfile ce modèle en mousse moelleuse mais qui offre un bon maintien quand elle sort du lit (mais il est aussi parfait pour être porté après l'entraînement ou pour prendre les transports en commun).
Cette collection propose aussi d'autres pièces pour enfant : legging de basket A'Symmetric, sweat à capuche, short en mesh et t-shirt.
« Ma première collection A'One reflète à la fois ma vision du futur de ce sport et les sources d'inspiration qui influencent mes performances et mon style au quotidien », déclare A'ja.
La nouvelle chaussure et la nouvelle collection de la star du basket s'appuient sur sa volonté d'encourager la nouvelle génération d'athlètes à tout donner sur le terrain et au quotidien. Au printemps 2024, A'ja a rejoint la famille des athlètes signature Nike. Elle intègre ainsi une équipe de femmes de plus en plus nombreuses qui se sont associées à la marque pour développer des collections signature qui ont plus de sens. Athlète Nike de longue date, A'ja fait partie du Nike Athlete Think Tank depuis 2022. Elle contribue ainsi à influencer la manière dont la marque crée des produits innovants, des expériences riches de sens et des communautés soutenant les femmes et les filles.
La chaussure et la collection Nike A'One ainsi que la claquette Calm seront disponibles sur SNKRS, sur nike.com et chez certains revendeurs en mai 2025.