Air Max Dn8 : la dernière innovation Dynamic Air de Nike
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La Air Max Dn8, le tout dernier modèle Air Max de Nike, intègre la technologie innovante Dynamic Air pour un amorti irréel.
Avec la sortie de la Nike Air Max Dn8, découvre ce que ça fait de marcher sur l'air. L'innovation est au cœur de chaque modèle Nike, et cette nouvelle expérimentation avec la technologie Air Max vient s'ajouter aux sneakers emblématiques que la marque crée depuis des décennies. Aujourd'hui, la Air Max Dn8 s'inscrit dans l'illustre histoire des Air Max, tout en se tournant vers les innovations du futur.
« Pour concevoir la Dn8, on a réfléchi à ce qui rendait certaines de nos Air Max cultes si exceptionnelles : elles sont faciles à porter, et quoi qu'il arrive dans la journée, elles ne remplissent pas seulement leur mission, elles dépassent les attentes, explique Jonathan Kosenick, Lead Designer, Men's Sportswear chez Nike. On voulait créer une chaussure qui puisse, elle aussi, être portée partout et en toutes circonstances. »
On a donc revisité la Air Max traditionnelle pour concevoir un modèle inspiré des technologies des chaussures haute performance, mais avec un look fait pour le quotidien. Chose inédite : la Air Max Dn8 utilise la technologie Dynamic Air de Nike sur toute la longueur du pied pour assurer une excellente fluidité du talon à la pointe et un maximum de confort.
Cette chaussure, une évolution de la Air Max Dn, intègre deux unités Air à double pression et huit cylindres réactifs pour offrir un confort incroyable. Comment ça marche exactement ? C'est un flux d'air dynamique : quand tu déroules le pied du talon à la pointe en marchant, l'air traverse l'unité Air en toute fluidité. Tu sens bien l'amorti et le maintien sous le pied. Comme pour les chaussures Nike de running de haut niveau, la propulsion et le confort ont été des critères primordiaux tout au long du processus de conception et de test. Résultat : un amorti, une fluidité, des sensations et des mouvements irréels.
« On voulait que la Dn8 soit plus proche du sol. On voulait ressentir encore plus l'Air. Et on voulait améliorer la transition, indique Jonathan Kosenick. Pour remplir tous ces objectifs, on a conçu une chaussure avec huit cylindres Air, en contact direct avec le sol. Les cylindres se compriment donc plus efficacement et sont bien plus souples, offrant une sensation de rebond nettement supérieure. Cette approche rappelle celle des chaussures Nike haute performance, mais dans une sneaker qu'on a envie de porter tous les jours. »
L'empeigne souple et respirante s'associe à la technologie Dynamic Air pour incarner les notions de fluidité et de mouvement dans un look élégant et edgy. Les matières de qualité sont ultra-confortables et résistantes. Avec les unités Air, elles redéfinissent l'esthétique de la Air Max.
La Air Max Dn8 sera disponible dans un coloris rose vif sur SNKRS et chez certains revendeurs à partir du 6 février 2025. La sortie mondiale de cette silhouette sur nike.com et chez certains revendeurs est fixée au 6 mars 2025. D'autres coloris pour homme, femme et enfant sortiront dans les semaines suivantes.