Quelle tenue choisir pour une séance de yoga : 5 idées de tenues Nike

Quelle tenue choisir pour une séance de yoga
Conseils mode
Équipe-toi avec ces modèles performants, pour les enchaînements intenses ou les salutations au soleil apaisantes.
Pratique de renforcement de la puissance, recherche de sérénité avec de douces salutations au soleil ou transpiration avec du hot yoga… Nike a toutes les tenues qu'il te faut.
Trouver une tenue de yoga dans laquelle on se sent bien permet de se concentrer sur les enchaînements. Tu te demandes quoi porter pour une séance de yoga ? Eh bien, tout dépend du type de yoga que tu pratiques.
Quelle tenue choisir pour le yoga : conseils et rappels
Prenons par exemple une séance lors de laquelle tu dois enchaîner une série de postures assez difficiles pour travailler ta puissance. Pour cela, il va te falloir des vêtements de sport intégrant une technologie anti-transpirante. Les leggings de yoga Nike performants apportent souplesse et maintien. Associe-les à une brassière de sport au maintien supérieur et à l'action anti-transpirante. Comme ça, tu peux passer d'une posture à l'autre, sans distraction.
Pour pratiquer le yoga de manière décontractée, mise sur le confort. Un survêtement et un sweat confortable te permettront de bouger librement, toujours dans un esprit de relaxation. Pour te détendre et t'étirer, rien ne vaut des hauts et bas à coupe ample. De quoi te sentir sur un petit nuage !
Dans un studio chauffé (surtout si tu veux rester au frais), tu peux opter pour une brassière de sport et un cycliste à la technologie anti-transpirante. Minimalistes et efficaces, ces modèles t'aident à te concentrer sur l'essentiel : ta séance.
Tu pratiques le yoga en extérieur ? Équipe-toi d'un haut à manches longues pour te protéger du soleil et d'une paire de lunettes de soleil cool. N'oublie pas ton sweat léger en tissu Fleece, il te tiendra parfaitement chaud pour les enchaînements plus frais en soirée.
Ne t'inquiète pas, on a compilé pour toi cinq tenues de yoga adaptées à différentes situations. Tes séances n'attendent que toi !
Jolies tenues (et fonctionnelles) à porter pour ces 5 types de séances de yoga
1. Enchaînements pour travailler la puissance
Porter la bonne tenue de yoga peut t'aider à améliorer tes performances et ta puissance. Opte pour un legging léger et anti-transpirant légèrement compressif. C'est le mélange parfait de souplesse et de maintien. Pour bouger à fond sans distraction, rien de mieux qu'une brassière de sport longue. Confort garanti. Couvre-toi d'un sweat à capuche qui te tiendra chaud avant et après la séance.
Mets aussi des chaussures de sport assorties faciles à retirer pour compléter ton look et profiter d'encore plus de confort. Une paire de sneakers ton sur ton, par exemple ? Pour finir, ajoute un large bandeau torsadé qui retiendra tes cheveux et la transpiration.
2. Séance de yoga décontractée
Les enchaînements décontractés comprennent des mouvements plus lents, avec plus d'étirements. Dans ce cas, mieux vaut opter pour des modèles amples. Les survêtements fuselés sont une bonne option : moins restrictif qu'un legging compressif, ils restent légers. En haut, un sweat à capuche assorti sera parfait pour t'échauffer. Une fois le corps prêt, enlève-le et reste en débardeur anti-transpirant pour profiter d'un confort incroyable tout en légèreté. Attache tes cheveux avec un chouchou pour un look décontracté et pratique qui t'aide à te concentrer sur ce que tu fais. Un bloc de yoga doux et résistant t'apporte maintien et stabilité pour respirer quand tu t'étires en profondeur.
3. Enchaînements sous la chaleur
Que porter pour du hot yoga ? Pour la plupart, la réponse est : le moins de vêtements possible. Dans un studio chauffé, il te faut une tenue légère et respirante. Un cycliste est une super idée pour les séances intenses. En plus d'un maintien optimal, il possède plusieurs poches pratiques. Porte-le avec une brassière de sport assortie en tissu anti-transpirant. Tu auras le maintien et le confort qu'il te faut pour supporter la chaleur.
N'oublie pas de prendre une gourde en acier inoxydable pour bien t'hydrater pendant la séance. Prends aussi un ou deux élastiques fins avec du silicone adhérent. Les mèches rebelles n'ont qu'à bien se tenir ! Après l'effort, le réconfort… mets des claquettes confortables pour reposer tes pieds en rentrant chez toi. Elles conviennent aussi pour la douche, si tu prévois d'en prendre une dans les vestiaires du studio.
4. Yoga en extérieur
Une tenue performante peut améliorer tes séances de yoga en extérieur, que ce soit à la plage ou au parc. Tu vas au soleil ? Opte pour une brassière de sport à bretelles qui te laisse une grande liberté de mouvement. Pour plus de protection, mets un haut à manches longues léger et anti-UV par-dessus ta brassière de sport.
Protège tes yeux avec des lunettes de soleil. Dans l'idéal, une paire teintée, large et anti-UV qui restera bien en place aussi bien pendant les postures debout que celle du chien tête en bas. Un legging à maintien optimal avec des poches est essentiel pour la pratique en extérieur. Tu peux y ranger toutes tes affaires sans avoir à prendre ton tote bag. Porte un sac avec un tapis de yoga fin par-dessus ton l'épaule. Comme ça, tu n'as pas à le porter au creux de ton bras. (Ce serait dommage d'avoir des crampes au bras avant la posture du chien tête en haut ou celle du corbeau !)
5. Salutation au coucher du soleil
Rien de mieux que des couleurs acidulées pour accompagner une séance au coucher du soleil. Opte par exemple pour un sweat marbré en tissu Fleece (une fois le soleil couché, les températures ont tendance à chuter). Porte un legging évasé noir avec une brassière de sport longue ton sur ton et réalise tes enchaînements en tout confort. Choisis un tapis moelleux (avec une sangle de transport réglable) et des chaussures faciles à mettre et à retirer avant et après la séance.
Rédaction : Laura Lajiness Kaupke