Self-care : les meilleures idées cadeaux Nike

Les meilleures idées cadeaux Nike pour prendre soin de soi
Guide d'achat
Découvre une sélection de cadeaux pour se sentir mieux dans sa tête et dans son corps.
Les cadeaux pour prendre soin de soi, c'est toujours un bon choix, d'autant qu'ils existent sous toutes les formes. Après tout, prendre soin de soi, c'est avant tout prendre le temps de faire des activités qui font du bien : un entraînement que tu aimes, une balade entre potes ou une activité apaisante comme la méditation. C'est aussi donner la priorité au repos et à la récupération, en dormant suffisamment ou utilisant un rouleau de massage.
Plutôt fan de yoga ou accro au running ? Peu importe. Si tu cherches un équipement pour toi ou un survêtement confortable pour une personne chère, lis la suite. On t'a préparé une sélection des meilleurs cadeaux self-care signés Nike.
Chaussures avec amorti pour la marche et le running
Prendre soin de soi, ça peut être courir pour se vider la tête ou se balader en écoutant son podcast préféré. Pour avaler des kilomètres au quotidien, les chaussures de running Nike InfinityRN et leur mousse ReactX sont très confortables avec un amorti exceptionnel. Un cadeau idéal pour les personnes qui pratiquent le running ! Autre idée : une paire de claquettes légères qui donnent l'impression de marcher sur des nuages grâce à leur mousse profilée. Et si elles vont dans l'eau pour te suivre à la piscine ou à la plage… c'est parfait !
Chaussettes anti-transpirantes pour les activités quotidiennes
Des chaussettes sont aussi une excellente idée cadeau quand on les choisit avec soin. Par exemple, les chaussettes unisexes Nike Everyday Cushioned. Confortables à l'entraînement comme au quotidien, elles intègrent la technologie Dri-FIT anti-transpirante qui garde les pieds au sec, et une bande côtelée au niveau de la voûte plantaire pour un excellent amorti. Bref, des chaussettes parfaites qui font le cadeau self-care parfait.
Équipement de yoga : la solution anti-stress
Le yoga est connu pour ses vertus anti-stress. Alors quoi de mieux qu'un nouveau tapis de yoga ? La surface du tapis réversible Nike est amortissante et anti-dérapante, super pratique pour le hot yoga. En plus, il est léger, donc facile à transporter jusqu'au studio. Il est aussi parfait pour les personnes qui veulent simplement s'étirer ou méditer. Avec le bloc de yoga Nike assorti, c'est le cadeau idéal pour enchaîner les postures avec sérénité.
Sweats et shorts cosy pour la récup' et les journées self-care
Une idée-cadeau self-care adaptée à toutes les situations ? Un sweat en Fleece doux qui se porte aussi bien à la salle de sport qu'à la maison. Le sweat oversize à col ras-du-cou pour femme est ample et légèrement raccourci pour un look chic et soigné. Son tissu Fleece brossé d'épaisseur moyenne est doux comme un câlin. Et pour compléter la tenue, ajoute un short taille haute en Fleece doux, confortable et stylé.
Pour les hommes, un t-shirt ras-du-cou doux et confortable en Fleece brossé fera un excellent cadeau. Mais si tu préfères un vêtement alliant confort et performance, opte pour le short en molleton Nike. Respirant, léger et multifonction, il est parfait pour aller à la salle ou rester sur le canapé.
Rédaction : Kylie Marie Gilbert