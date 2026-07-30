Comment choisir le modèle Nike Fleece idéal : ton guide Studio Fleece
Guide d'achat
La collection Studio Fleece est disponible en trois épaisseurs : légère, moyenne et épaisse. Voici comment choisir l'épaisseur qui te convient pour chaque activité de ton quotidien.
Points clés à retenir
- La collection Nike Studio Fleece pour femme est disponible en trois épaisseurs : légère, moyenne et épaisse. Chacune a été conçue pour un niveau de chaleur et d'activité différent.
- Les trois épaisseurs sont disponibles en coupes standard et oversize.
- Les ensembles Studio Fleece sont disponibles dans les trois épaisseurs pour un look coordonné de la tête aux pieds.
- Pour les porter au quotidien avec d'autres vêtements, commence par un article léger ou d'épaisseur moyenne. Pour affronter le froid, mise sur un vêtement épais.
- Lave-le à froid en machine, et sèche-le à basse température en machine pour conserver la douceur du Fleece et préserver le tissu.
Qu'est-ce que Nike Studio Fleece ?
Nike Studio Fleece est une collection de hauts et de bas en tissu Fleece pour femme, pensés pour offrir confort, adaptabilité et style au quotidien. La ligne propose trois épaisseurs de tissu : légère, moyenne et épaisse. Tu peux ainsi créer des superpositions adaptées à ton niveau d'activité et à la météo. Pour les trois épaisseurs, la collection offre les mêmes coupes.
« C'était essentiel pour nous de nous concentrer autant sur les sensations offertes par les articles que par leurs performances », précise Jill Gonzalez, Senior Manager of Product Line Management chez Nike. « Notre principal objectif était de concevoir une matière et des finitions qui répondaient aux besoins des femmes, tout en offrant une expérience sensorielle et pleine de douceur. »
Studio Sport (Fleece Dri-FIT et Therma-FIT) complète la collection destinée aux athlètes qui recherchent des tissus performants offrant le même niveau de confort.
Les trois épaisseurs de Nike Studio Fleece
Chaque épaisseur a une fonction. Voici comment choisir.
Heavy (épais) : chaleur optimale et structure
Quand les températures chutent, le Studio Fleece épais est un incontournable. Ces vêtements sont suffisamment épais pour être portés seuls ou sous un trench pour un look plus edgy. Porte-les avec un legging et tes Nike préférées pour un look oversize, ou opte pour l'ensemble pour un look coordonné et facile à porter.
Medium (moyenne) : un équilibre entre confort et souplesse
L'épaisseur moyenne est la plus adaptable. Elle est suffisamment structurée pour être portée avec d'autres vêtements, mais assez fluide pour être portée seule. Une veste à zip en tissu Fleece, un jogging et des sneakers, c'est la tenue parfaite pour faire les courses, aller prendre un café ou pour une séance d'entraînement tranquille.
Light (légère) : respirabilité et superposition facile
Le tissu Fleece léger est fait pour bouger. Un haut court en tissu Fleece par-dessus un cycliste ou un pantalon de yoga : la tenue idéale pour s'échauffer, récupérer ou à enfiler facilement entre les répétitions. C'est aussi la meilleure option si tu veux porter les vêtements de la collection sous une veste plus épaisse : elle n'ajoute pas de volume.
Les ensembles Nike Studio Fleece créent des looks coordonnés, de la tête aux pieds. Un sweat à capuche ou un haut à col ras-du-cou ample peut être porté avec unjogging assorti, disponible dans les trois épaisseurs.
Comment taillent les vêtements de la collection Nike Studio Fleece ?
Les vêtements Nike Studio Fleece sont conformes aux tailles indiquées. Pour une coupe standard, prends ta taille habituelle. Pour un look oversize ou superposé, et pour les modèles épais, pense à choisir une taille au-dessus. Si tu portes le sweat en Fleece en deuxième couche sous une veste, prends ta taille habituelle pour éviter un look trop volumineux. Les tailles sont identiques pour les trois épaisseurs. Si une taille M convient pour le Fleece léger, elle convient également pour l'épais.
« Pour nous, Studio Fleece est l'équilibre entre confort et intention. Nouvelle coupe pour une seconde peau. Chaque détail, des proportions aux finitions les plus discrètes, a été soigneusement pensé », affirme Claire Durfee, Lead Apparel Designer chez Nike.
Comment porter les articles Nike Studio Fleece
La collection Studio Fleece est adaptée à tous les moments de la journée. Idéal pour aller à la salle, faire les courses ou le quotidien. Voici quelques idées de tenues pour chaque épaisseur.
Épais
- Sweat à capuche oversize avec un legging et des boots
- Sous un trench pour un look streetwear edgy
- Ensemble entièrement en tissu Fleece pour un look décontracté de la tête aux pieds
Medium Weight
- Veste à zip en tissu Fleece avec un jogging et des sneakers
- Superposition de mi-saison
- Ensemble Studio Fleece pour un look coordonné et facile à porter
Légèreté
- Haut court en tissu Fleece avec un cycliste ou un pantalon de yoga
- Vêtement pour s'échauffer ou récupérer à la salle
- Première couche sous un vêtement extérieur déperlant par temps froid
Comment laver les vêtements Nike Studio Fleece
Pour garder la douceur des vêtements de la collection Nike Studio Fleece lavage après lavage : lave-les à froid en machine avec un programme pour linge délicat et retourne les vêtements sur l'envers pour protéger la surface du tissu. Évite l'assouplissant (il peut enrober les fibres et réduire la respirabilité) et sèche-les en machine à basse température ou à l'air libre. Ne repasse pas directement sur l'extérieur du Fleece.
Choisir un vêtement Nike Studio Fleece : FAQ
Qu'est-ce que Nike Studio Fleece ?
Nike Studio Fleece est la collection de vêtements de sport de tous les jours de Nike. Elle est composée de hauts, de bas et d'ensembles disponibles en trois épaisseurs (légère, moyenne et épaisse), pensés pour l'entraînement, les courses et la détente. Les trois épaisseurs sont disponibles en coupes standard et oversize.
Quelles sont les trois épaisseurs de Nike Studio Fleece ?
La collection Nike Studio Fleece est disponible en épaisseur légère (respirante, idéale pour la superposition et l'échauffement), moyenne (un équilibre entre confort et structure tout au long de la journée) et épaisse (chaleur optimale et modèles couvrants par temps froid).
Comment taillent les vêtements de la collection Nike Studio Fleece ?
La collection Nike Studio Fleece propose des coupes standard et oversize dans les trois épaisseurs. Si tu portes le sweat en tissu Fleece sous une veste, choisis ta taille habituelle pour éviter un look trop volumineux.
Nike propose-t-il des ensembles Studio Fleece ?
C'est possible de créer des ensembles Nike Studio Fleece dans les trois épaisseurs en associant des sweats à capuche ou des pulls ras-du-cou à des joggings pour un look coordonné et facile à porter.
Quels sont les coloris Studio Fleece disponibles ?
La collection comprend plusieurs coloris, dont les principaux : Total Black et Birch Heather. Les modèles Studio Fleece en Total Black sont confectionnés avec une teinture améliorée qui réduit la décoloration, afin que chaque vêtement conserve sa couleur d'origine.
Avec quoi peut-on porter un sweat à capuche Nike Studio Fleece ?
Les sweats à capuche Nike Studio Fleece vont à merveille avec les joggings, les leggings, les cyclistes et les sneakers. Les sweats à capuche épais se portent facilement sous un trench ou par-dessus un vêtement première couche. Les sweats à capuche légers peuvent être portés par-dessus des vêtements de sport ou comme première couche sous une veste.
Y a-t-il une option Nike Fleece pour homme ?
Oui. Avec des hauts et des bas, la ligne Nike Solo Fleece pour homme offre des coupes amples et revisitées pour un confort total.
Comment laver les vêtements Nike Studio Fleece ?
Lave-les en machine à froid, programme pour linge délicat, à l'envers. N'utilise pas d'assouplissant. Passe-les au sèche-linge à basse température ou laisse-les sécher à l'air libre. Ne repasse pas directement sur la surface du Fleece.
La collection Nike Studio Fleece est-il suffisamment chaude pour l'hiver ?
Le Studio Fleece épais est adapté aux températures fraîches, voire froides. Pour les journées d'hiver très froides ou humides, le porter sous un vêtement extérieur déperlant est une meilleure option que de le porter seul.
Les vêtements Nike Studio Fleece sont-ils conformes aux tailles indiquées ?
Oui. Les vêtements Nike Studio Fleece sont conformes aux tailles indiquées dans les trois épaisseurs. Les tailles sont identiques dans toute la collection, ce qui te permet de combiner les épaisseurs en prenant la même taille.
Quelle est la différence entre Nike Dri-FIT Fleece et Studio Fleece ?
Le tissu Fleece Nike Dri-FIT (de la ligne Studio Sport) intègre une technologie anti-transpirante. Il est parfaitement adapté aux entraînements et aux activités à haute intensité. Le tissu Studio Fleece est conçu pour offrir confort et style au quotidien. Si tu transpires en le portant, opte pour le Dri-FIT. Si tu veux le porter partout ailleurs, le Studio Fleece est parfait pour toi.
Quelle est la différence entre Nike Tech Fleece et Studio Fleece ?
Les tissus Tech Fleece et Studio Fleece sont pensés pour des usages différents.
Nike Tech Fleece utilise un tissu 3D structurel double face, lisse à l'extérieur et doux au centre, pour retenir la chaleur corporelle sans ajouter de poids. La silhouette sportswear et ajustée intègre des détails caractéristiques, comme des bandes collées et des zips techniques. Pensé pour les déplacements quotidiens, les voyages et les tenues streetwear : pour rester au chaud et bouger en toute liberté.
Le Nike Studio Fleece est un tissu Fleece à base de coton brossé d'épaisseur moyenne, conçu avant tout pour le confort. Il est pensé pour les activités d'intensité faible, la détente et le style casual au quotidien.
En bref : mise sur le Tech Fleece pour un style épuré et léger qui te garde au chaud lors de tes déplacements. Opte pour le Studio Fleece si tu souhaites un maximum de confort.