Aucun doute : à la fin de la saison 1989-1990, Michael Jordan était au sommet de son art. Il pulvérise son record personnel en accumulant 69 points face à Cleveland et termine la campagne avec 92 tirs à trois points. À titre de référence, il en comptait jusque-là 58, toutes saisons confondues. Visiblement, il n'en était qu'à l'échauffement. C'est en 1990 que la AJ 5 est dévoilée au public par Mars Blackmon, personnage emblématique de Spike Lee.