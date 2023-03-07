Collection Air Jordan
Air Jordan 13
Sortie de la version originale (1997)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefact d'origine (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Coloris (BLACK / VARSITY RED)
Prix d'origine (150 $)
Référence (136002-062)
Air Jordan 13
Sortie de la version originale (1997)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefact d'origine (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Coloris (BLACK / VARSITY RED)
Prix d'origine (150 $)
Référence (136002-062)
Black Cat sort les griffes
Surnommé « Black Cat » pour sa force et son jeu furtif, Michael Jordan avait le don de tourmenter et de déstabiliser ses adversaires. Tout au long de la saison 1997-98, Jordan déjoue chacune des manœuvres de l'équipe opposée avec l'habileté remarquable dont lui seul a le secret. S'inspirant de l'instinct du prédateur, Tinker Hatfield a su canaliser la redoutable puissance de la panthère pour créer la Air Jordan 13. Ce modèle présente un œil holographique original et une semelle extérieure imitant les pattes d'une panthère.
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Briser les codes
La Air Jordan 13 intègre aussi plusieurs innovations, comme une plaque en fibre de carbone et une unité Zoom Air, pour une agilité toute féline. La AJ 13 se décline en sept sorties originales, alors que Jordan prend sa première retraite de champion incontesté. La chaussure sort en version rétro en 2004, avec de nouveau coloris en édition limitée pour les modèles montants et bas, pour homme et pour femme. D'autres versions rétro sortent en 2006, 2011, 2013, 2014 et 2015. La paire marque aussi la continuité de la longue collaboration entre Jordan et Spike Lee. Elle apparaît dans le film de Spike Lee « He Got Game », aux pieds de Jake Shuttlesworth, incarné par Denzel Washington. C'est d'ailleurs ce qui a valu à la version rétro de 2013 le surnom de « Black Toe ».