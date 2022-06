L'exercice physique peut-il réduire le cholestérol ?

Le running et le jogging sont une excellente manière de brûler des calories, de maintenir un poids de forme et de stimuler votre santé cardiaque. Une étude menée à grande échelle et publiée en 2014 a effectivement révélé que la marche à pied et le running pouvaient réduire les risques d'hypertension, de dyslipidémie, de diabète et potentiellement de maladie coronarienne. Si vous débutez le running, pourquoi ne pas combiner ces deux activités pour vous lancer en douceur dans votre programme tout en améliorant votre santé de manière générale ?



Exemple de programme de running : si vous suivez une routine de marche à pied, ajoutez de brefs intervalles de jogging à votre entraînement régulier. Par exemple, pendant une session de 30 minutes, vous pouvez vous échauffer en marchant de façon soutenue pendant cinq minutes. Puis, trottinez doucement pendant 30 secondes. Récupérez en marchant rapidement pendant 90 secondes. Recommencez à trottiner pendant 30 secondes et poursuivez avec une récupération de 90 secondes. Répétez cette séquence 10 fois. Terminez votre entraînement par une séance de récupération de cinq minutes de marche.



Au fur et à mesure que votre niveau de forme physique s'améliore, vous pouvez augmenter les intervalles de jogging et diminuer la récupération jusqu'à ce que vous couriez pendant toute la séance. Si vous aimez les entraînements fractionnés, continuez l'alternance entre marche à pied et jogging. Cela reste une excellente méthode pour brûler des calories et rester en forme.



Ne passez pas à côté : qu'est-ce que le fartlek ?