Est-ce que le renforcement musculaire brûle les graisses ?

La musculation provoque des microlésions dans vos muscles, qui se renforcent lors du processus de réparation. Ce processus favorise également la perte de poids car il a un effet sur votre métabolisme.



Votre MB dépend de différents facteurs, parmi lesquels votre taille, votre poids, votre âge, votre sexe et votre composition corporelle. De manière générale, plus la masse musculaire est conséquente, plus le taux métabolique est élevé. Le muscle étant plus actif sur le plan métabolique que la graisse, il nécessite plus d'énergie pour se maintenir. Une étude de 2001 publiée dans Medicine and Science in Sports and Exercise a montré qu'après 24 semaines d'entraînement de musculation, les participants masculins avaient augmenté leur MB de 9 %.