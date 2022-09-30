Est-ce mauvais pour la santé de manger avant de dormir ? L'avis des spécialistes

Le fait de manger avant de dormir peut avoir différentes répercussions sur votre santé. « L'apport réel en nutriments et leur métabolisation peuvent perturber le sommeil », explique le docteur W. Christopher Winter, spécialiste du sommeil et neurologue. Il cite une étude à petite échelle réalisée en 2021 auprès de 30 infirmières et infirmiers qui travaillaient de nuit. Cette étude a révélé que plus les participants mangeaient tard le soir avant de se coucher, plus ils étaient susceptibles de se sentir fatigués le lendemain.

Une étude publiée en 2021 dans le British Journal of Nutrition a aussi révélé que manger ou boire moins d'une heure avant de se coucher peut accroître le risque de mal dormir. Cela peut même amener certaines personnes à dormir plus longtemps que ce dont leur corps a besoin. L'étude a notamment révélé que les participants qui mangeaient ou buvaient une heure avant de se coucher étaient deux fois plus susceptibles de se réveiller peu après s'être endormis, un phénomène lié à l'insomnie et à la dégradation de la qualité du sommeil.

« Le fait de s'alimenter est un puissant zeitgeber, ce qui signifie que manger à heure fixe peut être un signal positif qui prépare le corps au sommeil ou un facteur de dérèglement négatif si nous mangeons trop [près de l'heure du coucher] ou pas du tout », explique le neurologue. Il précise que certains aliments, comme ceux contenant des épices et une teneur élevée en graisses, peuvent également perturber le sommeil.

Manger avant de dormir peut aussi aggraver les remontées acides, qui se produisent lorsque le contenu de l'estomac remonte dans l'œsophage, ajoute Keri Gans, nutritionniste et diététicienne agréée. Selon le National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, ces reflux acides peuvent entraîner des symptômes allant des brûlures d'estomac aux douleurs thoraciques, en passant par des nausées, des problèmes de déglutition et des quintes de toux. « Pour certaines personnes, manger près de l'heure du coucher peut causer un reflux, qui peut être désagréable et perturber leur sommeil », explique la nutritionniste.