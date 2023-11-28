Adapter les espaces sportifs pour les filles

Selon les spécialistes, les filles ont de meilleures aptitudes sur les plans physique, mental, émotionnel et social quand elles ont la chance de pratiquer un sport. Mais aujourd'hui, les filles abandonnent le sport deux fois plus que les garçons. Nike œuvre avec des partenaires communautaires et des spécialistes pour inverser la tendance. Et pour ce faire, on a créé le Guide de coaching pour les filles : une aide destinée à encourager, responsabiliser et accompagner les jeunes athlètes.



C'est un fait : l'équipement et les espaces sportifs sont rarement conçus pour les filles, et plusieurs facteurs renforcent ce phénomène. Devoir traverser le parc pour se rendre aux sanitaires, porter les tenues usagées héritées des équipes masculines… Quel message cela renvoie ? Que les filles sont la cinquième roue du carrosse. L'équipement de protection n'est pas toujours conçu pour les filles non plus, et peut s'avérer inadapté, inconfortable, voire dangereux.



Bien trop souvent, les filles doivent faire avec ce qu'elles ont, ce qui a une influence négative sur leur expérience du sport.



Les filles ont besoin de vêtements confortables et adaptés, mais aussi d'espaces propres et sécurisés à proximité pour leurs besoins d'hygiène. Elles doivent pouvoir s'entraîner dans des endroits, et à des horaires, qui ne mettront pas en danger leur intégrité physique. Si tu ne peux pas vraiment construire de meilleurs sanitaires, tu peux créer un environnement sécurisé et confortable, en prenant en compte ces besoins dans l'organisation de tes séances de sport.



Et n'oublie pas qu'une grande partie des filles ne sont pas encouragées à faire du sport. Le simple fait d'être là peut être un risque pour elles. Il est donc primordial de leur proposer un environnement positif et sain où elles se sentent en sécurité et où elles peuvent s'amuser.