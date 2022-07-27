Tout ce qu'il faut savoir sur le meilleur tapis de yoga Nike

L'un des avantages du yoga est que vous pouvez pratiquer cette activité presque n'importe où, avec très peu d'équipement. Il vous suffit de trouver un endroit calme et de dérouler votre tapis, puis vous pouvez commencer votre séance.

Pour tirer le meilleur parti de votre séance, cherchez un tapis de yoga pouvant prendre en charge tous les aspects de votre pratique. Le meilleur tapis de yoga doit offrir une adhérence optimale tout en étant suffisamment léger pour être confortablement transporté au studio ou en voyage.

(Contenu apparenté : Les sept meilleures postures de yoga pour les débutants selon les professeurs de yoga)