Encourager votre famille à bouger et à s'entraîner

Direction votre poste d'activation
Bouger
Bouger
Direction votre poste d'activation
Par Nike Training
Avec ces astuces pour rendre les entraînements plus amusants, motivez toute la famille à bouger.
Familles, unissez-vous ! Voici un entraînement adapté à tous pour vous divertir, vous renforcer et vous faire garder la forme. Avec différentes vitesses pour faire grimper votre cardio et vous faire bouger, vous et vos enfants ressentirez sans aucun doute une bonne fatigue à la fin de la séance.
Il est essentiel de faire en sorte que toute la famille reste active physiquement. Nous nous laissons facilement absorber par nos activités professionnelles ou scolaires, mais bouger ensemble est un moyen amusant de resserrer les liens familiaux. Alors, rassemblez les troupes et direction votre poste d'activation. Cela peut être votre jardin ou le tapis de votre salon, peu importe. Mais préparez-vous à transpirer.
Pour que ce soit encore plus intéressant
Le but de l'entraînement Postes d'activation est de monter les genoux et de pousser les coudes en arrière. Alors, pourquoi ne pas faire défiler votre famille dans toute la maison en faisant chaque mouvement ? Slalomez entre les meubles et chantez votre chanson préférée en essayant de ne pas vous rentrer dedans au passage. Celui qui exécute le mieux les mouvements sans s'arrêter de chanter est déclaré vainqueur. Il gagne le droit de choisir l'activité familiale du soir, alors à vous de jouer !
Prêts… Partez !