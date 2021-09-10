Nouveaux exemples

Emma : Je pense que j'aurais honte. Je ne saurais pas où me mettre. C'est quelque chose que j'ai toujours essayé d'éviter en tâchant de garder les pieds sur terre.

Et si quelqu'un qui me connaît bien me disait : « je n'avais jamais vu cette facette de ta personnalité, et je ne l'aime pas du tout », je ne sais pas comment je réagirais, car ça me fait vraiment peur. Je n'aime pas les gens qui changent. Je vois des personnes qui changent du tout au tout au moindre succès. Dès qu'elles pensent avoir réussi quelque chose, elles commencent à se comporter différemment. C'est une attitude que je n'aime vraiment pas. Je n'ai pas besoin de telles personnes dans mon entourage.