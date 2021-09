Nouveaux exemples

Tu admires ta mère. Qu'as-tu appris d'elle en grandissant et quelle est son influence sur toi aujourd'hui ?

Emma : Je n'ai jamais vu ma mère jouer, mais on me disait qu'elle avait été une grande joueuse et qu'elle avait gagné de nombreux trophées. Ça a réveillé la bête de compétition en moi : j'étais décidée à devenir encore meilleure que ma mère. Elle ne m'a jamais poussée à jouer au basket. D'ailleurs, nous avons passé un accord au tout début de ma carrière : elle resterait ma mère et n'endosserait jamais le rôle de coach. La leçon la plus importante qu'elle m'a apprise est de rester simple et fidèle à soi-même. Elle et mon père ont vraiment veillé à m'inculquer cette valeur. Je ne me prendrai jamais pour quelqu'un d'autre, je resterai toujours exactement celle que je suis.