Donner confiance en soi à son enfant

Bouger
Dernière mise à jour : 20 mai 2020

Par Nike Training

Donner confiance en soi à son enfant

Comment utiliser le renforcement positif pour aider vos enfants à profiter un maximum du sport.

C'est un vrai défi d'aider ses enfants à rester actifs tout en restant à la maison. Dans cet article, l'une des coachs Nike du programme Made to Play partage ses astuces pour entretenir la motivation de vos enfants et leur faire faire de l'exercice. Son secret ? S'amuser avant tout.

C'est un vrai défi d'aider ses enfants à rester actifs tout en restant à la maison. Nous avons donc sollicité l'équipe Nike du programme Made to Play pour comprendre comment motiver les enfants à faire de l'exercice en utilisant une méthode de coaching construite sur six principes. Nos coachs « Made to Play » font bouger 17 millions d'enfants à travers le monde, ils connaissent donc bien leur métier. Cette semaine, Julia Winkler, coach au sein du programme jeunesse de football Berlin Kickt nous explique comment aider les enfants à prendre confiance en eux.

Donner confiance en soi à son enfant

La confiance est reine

« Il ne faut jamais oublier que le plus important, c'est de s'amuser », explique Julia qui, à la suite d'une blessure, a dû dire adieu à sa carrière de footballeuse semi-professionnelle avant de se passionner pour le coaching. Sa priorité aujourd'hui est d'aider les enfants à se dépenser et à faire de l'exercice en famille, en n'oubliant pas de « rester positifs et rire ensemble ».

En encourageant vos enfants et en les faisant se sentir comme des champions, vous pouvez considérablement renforcer leur confiance en eux. Selon Julia, « les enfants qui pratiquent un sport avec leurs parents développent un sentiment de fierté, qui leur permet d'améliorer leur vision d'eux-mêmes. » Nous savons que vous êtes déjà leur plus grand fan, mais lorsqu'il s'agit de sport, n'hésitez pas à crier plus fort que tout le monde, à leur donner cette fameuse petite tape dans le dos et à vous enflammer encore plus que d'habitude à chacun de leurs succès.

« Les enfants qui pratiquent un sport avec leurs parents développent un sentiment de fierté, qui leur permet de porter un meilleur regard sur eux-mêmes. »

Julia Winkler, coach, Berlin Kickt

Un but à viser

Constater les progrès accomplis peut également aider vos enfants à prendre de l'assurance. Julia précise qu'il est important de « prendre le temps de s'asseoir avec ses enfants afin de fixer des objectifs à court et long termes pour la semaine à venir. Représentez ces objectifs de manière visuelle et affichez-les sur la porte du réfrigérateur. » Elle encourage les enfants avec qui elle travaille à prendre le contrôle de leur entraînement. « Soyez ouverts aux idées des enfants sur le sport et créez un rituel qui leur permettra de faire de l'exercice régulièrement. Une activité qui commence à la même heure tous les jours donne à votre enfant la structure qui lui permettra de se sentir en sécurité. »

Restez connecté pour plus de conseils de coaching délivrés par les professionnels du programme Made to Play sur l'application NTC.

Découvrir les entraînements pour toute la famille

Un but à viser

Constater les progrès accomplis peut également aider vos enfants à prendre de l'assurance. Julia précise qu'il est important de « prendre le temps de s'asseoir avec ses enfants afin de fixer des objectifs à court et long termes pour la semaine à venir. Représentez ces objectifs de manière visuelle et affichez-les sur la porte du réfrigérateur. » Elle encourage les enfants avec qui elle travaille à prendre le contrôle de leur entraînement. « Soyez ouverts aux idées des enfants sur le sport et créez un rituel qui leur permettra de faire de l'exercice régulièrement. Une activité qui commence à la même heure tous les jours donne à votre enfant la structure qui lui permettra de se sentir en sécurité. »

Restez connecté pour plus de conseils de coaching délivrés par les professionnels du programme Made to Play sur l'application NTC.

Découvrir les entraînements pour toute la famille
Donner confiance en soi à son enfant, Rejoignez Nike Training Club

Rejoignez Nike Training Club

Découvrez les programmes et conseils de nos coachs et experts de renommée mondiale pour rester actif et en bonne santé.

Télécharger
Donner confiance en soi à son enfant, Rejoignez Nike Training Club

Rejoignez Nike Training Club

Découvrez les programmes et conseils de nos coachs et experts de renommée mondiale pour rester actif et en bonne santé.

Télécharger

Date de première publication : 11 mai 2020