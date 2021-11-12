6 façons de désinfecter vos sneakers

Même si vous n'avez jamais eu la désagréable surprise de marcher dans ce que le chien du voisin a laissé derrière lui, des bactéries invisibles peuvent malgré tout se frayer un chemin jusque chez vous en se logeant sous vos semelles ou en empestant l'intérieur de vos chaussures. Et si vous souffrez d'une infection fongique telle qu'un pied d'athlète, il vous faudra désinfecter vos chaussures pour éviter tout risque de rechute.

C'est la raison pour laquelle tout le monde devrait désinfecter ses sneakers régulièrement. Nettoyer des chaussures ne suffit pas à les désinfecter : vous devez, en plus, utiliser des agents chimiques pour éliminer les germes. Il existe différentes méthodes pour désinfecter vos sneakers, et certaines sont plus efficaces que d'autres sur les matières délicates.

Avant toute chose, retirez vos chaussures dehors ou dans votre entrée et éliminez les saletés en surface avec une brosse sèche. Appliquez une solution douce d'eau savonneuse sur la semelle de vos chaussures et laissez-les sécher pendant une minute. Ensuite, en fonction des sneakers et de leur degré de saleté, vous allez pouvoir appliquer l'une des méthodes suivantes pour les décontaminer.