Comment courir plus longtemps sans se fatiguer

Quelle que soit la stratégie choisie pour augmenter la durée pendant laquelle tu peux courir sans te fatiguer aussi vite, il est essentiel de comprendre ce qu'est l'indice d'effort perçu (Rate of Perceived Exertion ou RPE en anglais) pour éviter de courir trop vite, trop tôt à l'entraînement.

« L'échelle du RPE va typiquement de 1 à 10, mais certaines variantes mesurent l'indice de 6 à 20, explique Kaleigh Ray. La plupart des athlètes et des coachs utilisent l'échelle de 1 à 10 parce qu'elle est plus intuitive : un correspond à un effort très léger, tandis que 10 représente un effort maximal. »

Essentiellement, l'échelle RPE se décompose de la manière suivante :

1-4 : effort léger ; tu peux tenir une conversation

4-6 : effort modéré ; tu peux encore parler, mais ta respiration est plus difficile

6-9 : effort modéré à vigoureux ; les runs qui se situent dans cette plage sont plus difficiles et nécessitent de prendre des respirations courtes et rapides

9-10 : effort maximal

Pour travailler l'endurance, Kaleigh Ray et Alison Ball recommandent de courir à une allure se situant entre trois et six sur l'échelle RPE. « En visant un effort facile à modéré, tu t'assures d'en garder suffisamment sous le pied pour la suite du run, indique Kaleigh Ray. Je recommande de rester aussi proche que possible d'un effort de niveau trois, mais certains ou certaines athlètes ne pourront peut-être pas courir sans dépasser ce RPE. »

N'oublie pas que plus tu cours longtemps, plus ta vitesse risque de diminuer à mesure que ton RPE augmente. C'est normal. Il est naturel que le corps commence à fournir plus d'efforts pour maintenir la même allure sur une période donnée. « L'important, c'est de contrôler ton allure au début afin de retarder la hausse du RPE le plus longtemps possible. »

Selon Alison Ball, quand tu augmentes ta distance hebdomadaire, mieux vaut te limiter à une augmentation de 10 %. « Par exemple, si tu as couru 25 km la semaine dernière, tu ne devrais augmenter cette distance que de 2,5 km la semaine suivante », recommande-t-elle.

Si tu veux commencer à intégrer du travail de vitesse à ton programme d'entraînement, tu peux opter pour des entraînements en côte ou du fractionné. Pendant ces séances, Alison Ball conseille de viser un RPE de six à huit sur l'échelle RPE.