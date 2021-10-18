Les kilomètres vous attendent : lame de course Nike Sole 2.0 x Össur

Imaginez un athlète international en train de se fabriquer son propre équipement avec des ciseaux et de la colle au fond de son garage.

Ça paraît incroyable, mais c'est ce que faisait la triathlète handisport Sarah Reinertsen, qui avait l'habitude de découper la semelle de chaussures pour bricoler une adhérence de fortune sur sa lame de course (une prothèse de jambe spéciale pour le sport).

« On peut faire mieux ! » : c'est ce que Tobie Hatfield, innovateur Nike chevronné et ancien entraîneur d'athlétisme, a immédiatement dit en voyant le système D de Sarah. C'est ainsi qu'est née la semelle Nike Sole 1.0, un système d'adhérence facile à changer conçu pour les lames de course de marque Össur. Ce produit a changé la vie d'athlètes handisport du monde entier, leur permettant de remplacer une semelle usée par une nouvelle en quelques secondes seulement.

Même si la version 1.0 était révolutionnaire, « on ne crée jamais un produit parfait », comme le dit Tobie dans le film ci-dessus, affirmant que l'innovation est un processus sans fin. Neuf ans plus tard, une nouvelle équipe d'athlètes et d'innovateurs a repris le flambeau et est allée encore plus loin.

Regardez le film pour en savoir plus sur l'origine de la Nike Sole 2.0. Puis lisez l'article ci-dessous pour découvrir là où George Xanthos, le designer principal, a emmené le projet.