La tête dans les nuages : des terrains sur les toits de Hong Kong

La tête dans les nuages : les terrains en rooftop de Hong Kong
Innovation
Une étude de cas sur la manière dont un design innovant peut créer du lien entre les générations, renforcer les communautés et contribuer à rendre le sport plus inclusif.
« Concepts éprouvés » est une série sur les innovations d'avant-garde dans les domaines du sport, du bien-être et des compétences.
Lorsqu'elle était étudiante, Melody Siu s'est retrouvée confrontée à un léger dilemme : elle aimait les sciences autant que l'art. Finalement, elle a opté pour les deux disciplines. « Lorsqu'on envisage un avenir où ces deux disciplines sont associées, le domaine de l'architecture s'impose naturellement », explique-t-elle à propos de son parcours.
Aujourd'hui, en tant qu'architecte conceptrice senior au sein du studio de conception One Bite à Hong Kong, Melody fusionne art et science au quotidien. Toutes sortes de projets concernant des espaces publics peuvent atterrir sur son bureau chaque jour, qu'il s'agisse de salons de thé zen, de halls d'hôtel animés ou de terrains de basket sur les toits des nombreux logements sociaux de la région.
Chaque projet présente des contraintes qui lui sont propres, alors la première fois que Melody et son équipe ont eu à repenser un terrain de basketball, ils ont dû apprendre sur le tas. Avec quatre projets similaires à son actif, l'équipe a identifié quelques règles d'or en matière de fonctionnalité. Elles constituent les principaux chapitres du manuel du concepteur de terrains de sport :
- Conception à l'épreuve du temps. En ce qui concerne les espaces publics, la longévité est aussi importante que l'esthétique. « Il faut choisir les bonnes bases de couleurs pour les terrains, des peintures qui ne se rayent et ne se marquent pas facilement », explique Melody.
- Utilisation efficace de l'espace. Le basketball est un sport si populaire à Hong Kong que les joueurs doivent souvent attendre plus d'une heure avant de pouvoir utiliser un terrain. Plus on arrive à mettre de terrains dans un terrain de jeu, plus il y a de joueurs qui peuvent jouer.
- Collaboration avec les communautés. Pour pouvoir être exploités à leur maximum, les terrains de sport doivent être conçus selon des spécifications particulières. Comme Melody et son équipe n'étaient pas des experts en basketball au moment de se lancer dans ces projets, ils ont cherché des collaborateurs qui avaient cette expertise.
- Adaptation aux contraintes. Remodeler une structure existante est un défi bien différent de la création d'un espace à partir de zéro. Il faut développer une approche créative pour résoudre les problèmes et intégrer les contraintes, et c'est ce qui fait l'intérêt de ce type de projet.
Regardez la vidéo ci-dessus pour en savoir plus sur la façon dont les concepteurs, les athlètes et les passionnés de basketball travaillent ensemble pour revitaliser des terrains publics à Hong Kong. Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif de leurs derniers projets, qui sont également les meilleurs endroits de la ville pour jouer au basketball.
Terrain de Kai Yip - Le pouvoir de la collaboration
La victoire se joue en équipe, sur le terrain comme au quotidien. Ce premier projet de rénovation a été porté par Melody et son équipe, One Bite, en collaboration avec les concepteurs de SLAB, un collectif hongkongais de passionnés de basketball. En unissant leurs forces, ils ont su se partager les tâches et prendre des initiatives. SLAB donne visuellement le ton, le collectif a composé des motifs et une palette de couleurs inspirés de la ligne d'horizon de la ville la nuit. Il s'est également chargé de la conception du terrain principal. De son côté, One Bite a adopté ces repères visuels pour créer un terrain de jeu extérieur, et a pris en charge la gestion pratique des travaux de réparation d'éléments tels que la couverture, qui permet aux athlètes de jouer pendant la saison des pluies. Le résultat ? Une œuvre d'art fonctionnelle, qui montre qu'en additionnant ses forces, on multiplie les succès.
Terrain de Tsing Yi - La fierté locale
« [Les terrains de sport] sont généralement rouges et verts à Hong Kong, ce qui est vraiment typique et monotone », explique Melody à propos des couleurs utilisées pour peindre la très grande majorité des terrains de sport publics. C'est ce qui rend la rénovation en technicolor de Tsing Yi d'autant plus saisissante. Même s'il s'agit d'une revitalisation simple et purement esthétique, l'objectif est d'avoir un impact important grâce à son langage de conception très ancré dans la culture locale. Les formes font écho à la topographie de l'île de Tsing Yi, et les couleurs s'inspirent d'un poisson local réputé. « J'espère que les résidents éprouveront un sentiment d'identité et d'appartenance, voire même de fierté », confesse Melody en évoquant ce terrain visible depuis les fenêtres des appartements du secteur.
Terrain de Siu Hei — Créer du lien
Lorsque l'équipe de One Bite a observé cet espace pour la première fois, elle a constaté que le terrain de jeu à deux niveaux était non seulement délabré, mais aussi cloisonné par des barrières séparant les terrains supérieurs et inférieurs. Le premier objectif de l'équipe a été de procéder à une transformation fonctionnelle, en ouvrant l'espace par la création de gradins qui favorisent la libre circulation des usagers. L'équipe s'est ensuite attachée à renforcer la polyvalence des terrains et à développer leur rôle intergénérationnel. Comme cet espace se trouve sur le toit d'un immeuble de logements sociaux, où les groupes d'âge et les centres d'intérêt sont très variés, l'équipe de conception a exploité l'espace au maximum en ajoutant un sentier pédestre, des pneus sur lesquels grimper, des terrains de basketball et même une zone de « jeu libre » conçue pour encourager les mouvements créatifs des enfants. Pour s'assurer que le marquage des terrains était parfait et conforme à la réglementation, Melody et l'équipe se sont appuyés sur les recommandations de la ligue locale, la Hong Kong Playground Association.
Terrain de Ming Tak - Place aux filles
Il n'est facile pour personne de réussir à trouver une place sur les terrains de basketball très fréquentés de Hong Kong. Ceci est particulièrement vrai pour les joueurs non masculins, qui ne sont pas toujours bien accueillis ou pris au sérieux. En collaboration avec des partenaires de la communauté, l'équipe de One Bite a entrepris de créer un espace inclusif où les athlètes de tout sexe peuvent jouer au basket et se sentir chez eux. « Le thème est : priorité aux filles », explique Melody à propos de la stratégie créative que son équipe a appliquée pour le terrain de Ming Tak. « Notre objectif était de créer un espace sûr pour les athlètes, et en particulier les filles, afin qu'elles puissent faire du sport en toute tranquillité. » Ces valeurs se reflètent dans le nouveau design, avec notamment un dégradé de couleurs qui représente un spectre non-binaire d'identités de genre, et un grand « W » audacieux au centre de l'un des deux terrains (pour « women »), pour rappeler que les femmes ont la priorité ici.
Prêt à jouer ? Au moment de la rédaction de cet article, les terrains publics étaient momentanément fermés en raison de la situation sanitaire, mais voici des vues aériennes de ces quatre terrains de Hong Kong pour que vous puissiez partir à leur conquête dès que la situation le permettra à nouveau.
Du neuf ! Nike s'est récemment associé à des organisations locales pour rénover un autre terrain communautaire à Hong Kong et ce terrain a une allure incroyable. Il a été fabriqué avec 20 000 paires de sneakers usagées via le programme de recyclage Nike Grind. Pour en savoir plus sur le terrain Shek Lei Grind, consultez les actualités Nike.
Vidéo : Azsa West
Rédaction : Brinkley Fox
Photographie : Victor Cheng