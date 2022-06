Comment plier un sweat à capuche correctement

Les sweats à capuche, les pulls et leurs variantes sont très utiles pour rester au chaud avec style. Mais soyons honnêtes : les sweats à capuche prennent souvent beaucoup de place dans nos tiroirs, surtout s'ils ne sont pas pliés correctement.

Apprendre à plier votre sweat à capuche vous permettra non seulement de gagner de la place dans votre placard ou votre commode, mais également d'éviter qu'il ne se froisse. Croyez-le ou non, savoir ranger son sweat à capuche correctement fait partie intégrante de son entretien, bien que le mode de lavage soit plus important.

Par exemple, saviez-vous que l'une des meilleures manières de préserver la texture douce et agréable de votre sweat à capuche préféré consiste à le retourner sur l'envers avant de le passer à la machine à laver ? Ce petit conseil (et les autres) contribuera non seulement à prolonger la durée de vie de votre sweat à capuche, mais pourra aussi lui donner un toucher et un aspect « comme neuf ».

Voici notre guide étape par étape afin de plier votre sweat à capuche et gagner de l'espace pour ranger vos autres vêtements préférés.

CONTENU APPARENTÉ : Prendre soin de ses tenues d'entraînement facilement !