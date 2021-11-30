Comment nettoyer une gourde
Entretien des produits
Si vous ne lavez pas votre gourde réutilisable, elle devient alors un terrain propice au développement des bactéries, des virus et des moisissures. Voici comment nettoyer votre gourde.
Matériel
- Liquide vaisselle
- Torchon propre ou essuie-tout
- Coton-tige
- Vinaigre blanc distillé
- Eau de Javel
- Bicarbonate de soude
- Pastilles de nettoyage pour gourde
Outils
- Écouvillon ou éponge propre
- Cure-pipe ou écouvillon pour paille
Lorsque vous vous entraînez de manière intensive, votre gourde est votre meilleure amie. Elle vous permet non seulement d'hydrater votre corps, mais également de vous rafraîchir pour poursuivre votre entraînement. Même si vous ne la remplissez qu'avec de l'eau, votre gourde réutilisable en acier inoxydable ou en plastique sans BPA n'est pas imperméable aux germes.
Une étude publiée dans le Journal of Exercise Physiology Online a montré que 83 % des gourdes utilisés par les adeptes de la salle de sport contenaient des bactéries de type staphylocoques et Escherichia coli, contrairement aux gourdes inutilisées du groupe témoin.
Même si cela peut vous soulever le cœur, cela ne signifie pas non plus que vous devez passer aux bouteilles d'eau jetables. Pour conserver votre gourde propre, il vous suffira simplement de la laver tous les jours. Mais si cela fait un certain temps que vous n'avez pas bien nettoyé votre gourde, il vous faudra sans doute commencer par une opération de désinfection plus approfondie. Lisez cet article pour tout savoir à ce sujet.
Comment laver votre gourde au lave-vaisselle
De nombreuses gourdes en plastique et en métal peuvent être lavées au lave-vaisselle. Vérifiez les instructions d'entretien, et si votre gourde peut être lavée en machine, respectez les instructions suivantes :
- Placez votre gourde et son bouchon dans le panier supérieur, puis utilisez le programme « eau chaude ».
- Assurez-vous également que votre gourde passe par un cycle de séchage. En effet, toute humidité résiduelle pourrait permettre aux bactéries de se développer.
Comment laver une gourde à la main
Si votre gourde doit être lavée à la main, comme un mug isotherme en acier inoxydable, voici ce que vous devez faire :
- Versez une petite quantité de liquide vaisselle dans votre gourde, puis remplissez-la d'eau chaude.
- Utilisez un écouvillon ou une éponge propre pour frotter les parois intérieures et le rebord entourant l'extérieur de la gourde.
- Rincez-la jusqu'à ce que l'eau soit claire.
- Séchez-la à l'aide d'un torchon propre ou de papier essuie-tout.
Comment nettoyer le bouchon et la paille de votre gourde
Vous avez deux options pour laver le bouchon et la paille de votre gourde :
- Si votre gourde peut passer au lave-vaisselle, démontez toutes les pièces du bouchon, puis passez-les au lave-vaisselle.
- Sinon, lavez chaque élément à la main, avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle. Si votre gourde est munie d'une valve en plastique, utilisez un coton-tige trempé dans un mélange d'eau chaude et de liquide vaisselle pour nettoyer l'intérieur de la valve. Laissez-la sécher avant de la remettre en place sur le bouchon. Si vous lavez un couvercle de mug de voyage, retirez d'abord le joint en caoutchouc.
Nettoyer une gourde ou un mug muni d'une paille réutilisable nécessite également plus d'attention.
- Commencez par rincer la paille à l'eau chaude.
- Déposez une petite quantité de liquide vaisselle sur un cure-pipe ou un écouvillon pour paille avant de le faire pénétrer dans la paille.
- Si la paille sent mauvais et que le liquide vaisselle n'est pas efficace, ajoutez un peu de bicarbonate de soude.
Comment désinfecter soigneusement votre gourde
Si votre gourde présente déjà des moisissures ou si vous ne la lavez pas tous les jours, il vous sera alors peut-être nécessaire de la désinfecter soigneusement avant de la réutiliser. Voici différentes façons de procéder :
1.Nettoyage au vinaigre blanc distillé
- Remplissez votre gourde de vinaigre jusqu'à la moitié, puis complétez jusqu'en haut avec de l'eau froide.
- Refermez-la grâce à son bouchon, puis secouez-la en douceur.
- Laissez agir pendant toute une nuit.
- Le lendemain, lavez votre gourde à l'eau avec du liquide vaisselle pour ainsi éliminer tout goût de vinaigre qui pourrait subsister.
2.Nettoyage à l'eau de Javel et au bicarbonate de soude
Cette méthode est la plus efficace pour éliminer les moisissures :
- Versez une cuillère à café d'eau de Javel et une cuillère à café de bicarbonate de soude dans votre gourde, puis remplissez-la d'eau froide.
- Mélangez une autre cuillère à café d'eau de Javel avec une cuillère à café de bicarbonate de soude. Utilisez cette pâte pour frotter le bouchon de votre gourde à l'aide d'un écouvillon ou d'une éponge propre.
- Replacez le bouchon sur la gourde, fermez la gourde, secouez-la en douceur, puis laissez-la reposer toute une nuit.
- Rincez-la et séchez-la soigneusement le lendemain matin.
3.Nettoyage à l'aide de pastilles
Achetez des pastilles de nettoyage pour gourde afin d'éliminer rapidement et facilement les impuretés et les mauvaises odeurs.
- En règle générale, il vous faudra faire dissoudre une pastille dans votre gourde préalablement remplie d'eau, puis patienter pendant 15 à 30 minutes avant de la rincer. Veillez néanmoins à bien suivre les instructions indiquées sur votre produit.
- Si votre gourde est très encrassée, vous pouvez laisser agir la pastille pendant toute une nuit, pour un nettoyage en profondeur.
Questions fréquemment posées
Est-il sans danger de laver et réutiliser des bouteilles d'eau en plastique ?
Des études ont démontré que, lorsqu'on réutilise des bouteilles jetables, certains produits chimiquent peuvent se répandre dans l'eau au fil du temps. Cela dit, rien n'indique qu'ils soient dangereux pour la santé.
Néanmoins, toute marque d'usure à l'intérieur de la bouteille est un endroit propice au développement des bactéries. Les bouteilles d'eau jetables ne durent pas éternellement et finissent irrémédiablement à la décharge. Il vaut donc mieux investir dans une gourde réutilisable qui pourra être recyclée ultérieurement. Si vous décidez de réutiliser une bouteille d'eau jetable en plastique, assurez-vous de la laver avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle avant chaque remplissage.
À quelle fréquence devez-vous laver votre gourde en métal ?
Votre gourde en acier inoxydable doit être lavée quotidiennement, car elle peut rapidement devenir un terrain propice au développement de bactéries, de virus et de moisissures. Un lavage à la main avec de l'eau et du liquide vaisselle ou un passage au lave-vaisselle devrait suffire à la nettoyer, mais si votre gourde sent mauvais, vous devrez peut-être la désinfecter avec du vinaigre blanc ou de l'eau de Javel.
Si votre gourde présente des moisissures, cela peut-il vous rendre malade ?
Oui. Certains types de moisissures sont toxiques pour les êtres humains et peuvent provoquer des problèmes respiratoires. De plus, vous ne pourrez pas identifier le type de moisissures présentes dans votre gourde. Si votre gourde sent mauvais, cela veut dire que des champignons s'y développent, même si vous ne pouvez pas les voir. Pour éviter de tomber malade, lavez votre gourde avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle chaque fois que vous l'utilisez.