Lorsque vous vous entraînez de manière intensive, votre gourde est votre meilleure amie. Elle vous permet non seulement d'hydrater votre corps, mais également de vous rafraîchir pour poursuivre votre entraînement. Même si vous ne la remplissez qu'avec de l'eau, votre gourde réutilisable en acier inoxydable ou en plastique sans BPA n'est pas imperméable aux germes.

Une étude publiée dans le Journal of Exercise Physiology Online a montré que 83 % des gourdes utilisés par les adeptes de la salle de sport contenaient des bactéries de type staphylocoques et Escherichia coli, contrairement aux gourdes inutilisées du groupe témoin.

Même si cela peut vous soulever le cœur, cela ne signifie pas non plus que vous devez passer aux bouteilles d'eau jetables. Pour conserver votre gourde propre, il vous suffira simplement de la laver tous les jours. Mais si cela fait un certain temps que vous n'avez pas bien nettoyé votre gourde, il vous faudra sans doute commencer par une opération de désinfection plus approfondie. Lisez cet article pour tout savoir à ce sujet.