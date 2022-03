Comment muscler ses biceps

L'International Society of Sports Nutrition (ISSN) préconise de consommer chaque jour 1,4 à 2 grammes de protéines par kilogramme de poids corporel pour optimiser le développement musculaire. L'organisation ajoute cependant que le fait de consommer encore plus de protéines (plus de 3 grammes par kilogramme de poids corporel par jour) peut s'avérer plus efficace pour les athlètes pratiquant la musculation.

Pour ce qui est du choix des sources de protéines, elle suggère d'opter pour celles contenant des acides aminés essentiels. Les acides aminés essentiels (AAE) sont ceux qui ne sont pas fabriqués naturellement par l'organisme et qui doivent donc être consommés dans l'alimentation. Un acide aminé, la leucine, a été identifié comme étant un composé particulièrement important pour la synthèse des protéines musculaires.

Parmi les aliments riches en leucine, on trouve les œufs, les amandes, les pois chiches, les lentilles, le saumon et les cacahuètes. Les protéines de soja et de lactosérum en poudre contiennent également de la leucine. Les autres aliments qui sont sources d'acides aminés essentiels incluent la dinde, le poisson, le fromage blanc, le quinoa et les légumineuses.

Vous pouvez consommer des protéines tout au long de la journée, au moment des repas et comme collation. L'ISSN suggère de consommer entre 20 et 40 grammes de protéines toutes les trois à quatre heures. Une alimentation saine est un élément clé pour une pratique sportive réussie.

Pour finir, n'oubliez pas de prévoir suffisamment de repos lorsque vous planifiez votre entraînement ciblant les biceps. Lorsque vos muscles sont sollicités pendant l'entraînement, les protéines musculaires se dégradent. C'est la phase de récupération, ou phénomène de synthèse des protéines musculaires, qui permet à vos muscles de se renforcer et de prendre du volume. Octroyez-vous au moins un jour de repos entre vos entraînements ciblant les biceps, voire même deux à trois jours pour tirer le meilleur parti de cette phase de récupération.

