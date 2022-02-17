Comment muscler ses biceps

En 2014, l'American Council on Exercise (ACE) a dressé une liste des meilleurs exercices pour travailler les biceps. Elle est destinée à aider les coachs personnels diplômés à mettre au point des programmes pour leur clientèle. L'organisation a chargé des scientifiques de l'Université du Wisconsin d'identifier les mouvements les plus efficaces, dans le cadre de leur programme clinique de physiologie de l'exercice.

Ces scientifiques ont testé sept exercices populaires, dont la plupart étaient des variantes de la flexion des biceps basique. Une flexion basique peut être effectuée en position debout ou assise, avec un poids dans chaque main et les bras en extension le long du corps. Ce mouvement consiste tout simplement à garder le haut du bras stable tout en fléchissant l'avant-bras soumis à une forme de résistance (bande de résistance, haltère, barre d'haltères) pour ramener le poids vers l'épaule.

D'après l'ACE, voici les meilleurs exercices (cités par ordre d'efficacité) pour développer vos biceps :

Curl concentré : en position assise, placez votre coude contre l'intérieur de la cuisse et fléchissez un bras à la fois en utilisant un haltère. Curl à la poulie : utilisez la résistance d'une poulie de musculation pour effectuer des flexions des biceps, soit un bras après l'autre, soit les deux bras en même temps. Traction en supination : en attrapant la barre par le dessous, soulevez-vous vers la barre de traction, avec ou sans assistance. Curl barre debout : utilisez une barre d'haltères avec des disques pour effectuer des flexions basiques en position debout. Curl barre EZ (prise large) : effectuez une flexion basique avec cette barre spéciale, qui possède des zones de prise inclinées permettant de cibler les biceps (ou les triceps en fonction de l'exercice réalisé) tout en réduisant le risque de blessure. Curl barre EZ (prise serrée) : utilisez la barre avec une prise serrée, en positionnant les mains à un peu moins d'une largeur d'épaules. Curl incliné : commencez par vous asseoir sur un banc de musculation, le torse légèrement penché en arrière et les mains tombant dans l'alignement des épaules (lorsque vous êtes en extension complète), avec un haltère dans chaque main. Curl pupitre : utilisez un pupitre à biceps pour cette variante où les coudes reposent sur un pan incliné en dessous des épaules.

Il existe également d'autres exercices d'entraînement populaires pour les biceps qui n'ont pas été étudiés : par exemple, la flexion des avant-bras en prise marteau, les pompes, les pompes diamant et le rowing prise inversée avec le buste penché.