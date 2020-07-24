Comment la pronation affecte le running

Commençons par ce qu'il ne faut pas faire : ne modifiez pas votre foulée naturelle pour compenser votre tendance à la pronation. Il est utile d'avoir conscience de votre posture, mais en définitive, votre style vous appartient. En vous focalisant dessus à l'excès, vous risquez de nuire à vos runs, explique Chris Bennett, alias Coach Bennett, Senior Director of Global Running chez Nike.



Il est préférable de vous concentrer sur vos chaussures. Celles-ci peuvent en effet contribuer à compenser votre mécanique de running et réduire les risques de blessure sans vous obliger à modifier votre foulée. Si vous êtes sujet à la surpronation (le plus courant des deux problèmes), envisagez des chaussures renforçant la stabilité, conseille Lee Welch. La semelle intermédiaire y est plus ferme au niveau de la voûte plantaire et elles assurent un meilleur maintien, empêchant le pied de trop s'affaisser. Les personnes en supination privilégieront quant à elles des chaussures plus performantes en matière d'amorti et d'absorption des chocs, afin de réduire l'apparition de troubles musculosquelettiques. Selon une étude publiée dans le British Journal of Sports Medicine, du moment que vos chaussures sont confortables, il vous sera plus facile d'atténuer le risque de blessure.



Hormis les chaussures (qui, soit dit en passant, ne pourront pas corriger vos problèmes de pronation), le renforcement des muscles du pied (par exemple, avec des exercices de relevés du gros orteil) et l'amélioration de la mobilité du pied et de la cheville (utilisez un rouleau en mousse pour masser vos mollets) permettent d'atténuer les effets néfastes, indique Lee Welch.



Dans l'idéal, vous adopterez progressivement une attitude de running plus neutre. Si toutefois vous n'y parvenez pas mais que vous ne subissez pas de blessures à répétition, il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Vous pouvez continuer la pratique en connaissance de cause… et en toute tranquillité.