Comment la pronation affecte le running

Lorsque votre pied est en position de supination, ses articulations ne bougent pas pour absorber les chocs et la majorité du poids appuie sur le bord externe du pied. Et l'effet se retrouve inversé : vos jambes peuvent se courber vers l'extérieur, explique Kate VanDamme. « Se réceptionner dans cette position rigidifie tout. » Vos articulations n'absorbent pas aussi bien les impacts, ce qui fait que ce sont les os qui absorbent la plus grande partie des chocs. Cela entraîne également des fractures de fatigue, explique-t-elle.



Vous pouvez trouver des chaussures conçues pour soutenir votre anatomie et votre mécanique de course, et ainsi réduire potentiellement les risques de blessure. Si vous avez une tendance à la surpronation, ce qui est le cas de nombreux runners, optez pour des chaussures offrant une bonne stabilité. Elles possèdent une semelle intermédiaire plus ferme du côté de la voûte plantaire et une mousse plus légère et plus souple sur l'extérieur pour optimiser l'absorption des chocs. Pour les supinateurs, des chaussures offrant plus d'amorti et une meilleure absorption des chocs peuvent réduire le risque de blessures liées à la fatigue.



Gardez à l'esprit qu'aucune paire de chaussures ne modifiera automatiquement votre foulée. Pour corriger un déséquilibre musculaire pouvant contribuer à vos problèmes de pronation, il faudra souvent faire des exercices de renforcement et de mobilité du pied.



Ce qui est rassurant, c'est que, selon une étude publiée dans le British Journal of Sports Medicine, des chaussures confortables peuvent réduire le risque de blessure. En d'autres termes, quelle que soit la position que prend votre pied, si vous voulez courir d'une manière optimale, veillez à être à l'aise dans vos chaussures.