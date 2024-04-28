Trouve ton style

Il n'y a pas de formule magique pour trouver son style. Pourquoi ? Parce qu'il change tout le temps. Il peut se transformer radicalement du jour au lendemain.
Ton style évolue avec toi. L'essentiel, c'est de porter des vêtements, des chaussures et des accessoires qui te donnent confiance en toi.
Nike a passé une journée avec trois adolescentes. Découvre leurs trucs et astuces pour trouver ton style préféré avec la Air Max Dn.
Jouer la superposition
« Les superpositions, c'est la vie ! Par exemple, je mets un jean ample et un crop top qui laisse apparaître le col de ma chemise. »
Joue la carte de la superposition et libère ta créativité. Tu verras qu'avec un même haut (ou une jupe, un pantalon ou autre), les possibilités sont infinies.
Sophie nous a confié : « J'adore le style sportif de la Air Max Dn. ». Elle porte un haut à col sous un t-shirt large. Ou encore une cravate assortie à ses chaussures. Et c'est tout. Pas besoin de plus.
Le moodboard de Funmi
« Pour mon look, je mise tout sur les couleurs. J'en veux toujours pluuus ! ».
Pour Funmi, porter la Air Max Dn, c'est comme marcher sur un nuage. Elle complète son look avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. « Pour mes outfits, je ne me fixe aucune limite ».
Envie d'un look haut en couleurs comme Funmi ? Alors joue sur les accessoires et les coloris jusqu'à te sentir au top.
Sors de ta zone de confort
« C'est la première fois que je vois des chaussures pour ado aussi incroyables. Les côtés sont tellement stylés. Et elles sont SI confortables. »
Avec des sneakers confortables qui vont avec tout, tout devient plus simple. Et ce, quel que soit ton mood.
Bella, nous explique : « Mon style varie beaucoup. J'adore le streetwear, mais aussi la mode des années 70. ». Elle associe ses vêtements amples avec un haut ajusté sous un modèle en Fleece. Et pour compléter le look, elle met sa paire de Air Max Dn colorée et ultra-confortable.
Chaque style évolue. Alors écoute tes envies et habille-toi comme il te plaît aujourd'hui et demain.