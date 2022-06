Comment gérer l'exclusion, selon la coach Courtney Banghart

« Quand vous faites partie d'une équipe », leur ai-je dit, « vous devez faire deux choses. Vous devez parler de manière réfléchie et écouter de manière réfléchie. » Nous avons donc partagé tour à tour ce que nous pensions et ce que nous ressentions. Chacune a utilisé le « je », par exemple « je ressens ci » ou « j'ai vécu ça ». Personne n'est resté spectateur. Nous nous sommes toutes ouvertes aux autres, une par une.



Au match suivant, presque la moitié de l'équipe s'est agenouillée. Et voilà le truc : nous nous sentions toutes connectées malgré nos opinions différentes. Nous avions toutes participé à cette conversation difficile. Nous nous sommes montrées vulnérables les unes envers les autres. Nous connaissions le parcours de chacune d'entre nous, et nous n'avons pas laissé nos différences nous diviser. Une conversation difficile peut rapprocher une équipe au lieu de la fragiliser. Je l'ai constaté bien plus d'une fois. J'aimerais pouvoir partager d'autres histoires, mais comme je l'ai dit, le vestiaire est un espace sacré.



Revenons à votre situation. Une conversation difficile doit clairement avoir lieu, mais je ne vais pas vous demander de la lancer. Demander à un jeune de 17 ans de résoudre ce problème n'est pas juste, et le demander à une personne exclue à cause de son origine l'est encore moins.



Je vais vous demander de faire appel à vos coachs. Ils sont là pour vous soutenir, surtout dans une situation comme la vôtre. Vous allez devoir faire le premier pas courageux et leur expliquer ce qui se passe et ce que vous ressentez. S'ils prennent leur rôle au sérieux, ils interviendront. Je sais que si une personne de mon équipe mettait d'autres joueurs à l'écart, je voudrais régler le problème le plus vite possible.



Bien sûr, il y a toujours un risque que vos entraîneurs ne soient pas à la hauteur. Dans ce cas, laissez-moi au moins vous rappeler ceci : il existe des équipes qui célèbrent les différences. Il existe des équipes où les joueurs s'aiment et se font confiance. Et je crois que tôt ou tard, vous trouverez cette équipe. Vous le méritez.



