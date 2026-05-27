Comment frapper dans un ballon de football

Comment frapper un ballon de foot, selon les coachs : guide étape par étape des techniques de passe rasante, de lob et de tir cadré
Activité
Des coachs de foot expliquent en détail comment frapper dans un ballon avec la bonne technique et proposent des exercices pour s'entraîner.
Dans un sport comme le foot, le jeu de jambes peut déterminer le succès ou l'échec d'un match. Si vous débutez, nous vous conseillons de commencer par apprendre à taper dans un ballon de foot. Selon Ben Nabers, coach de foot certifié, il existe trois techniques de base de coups de pied que chaque débutant et débutante devrait apprendre et s'entraîner à faire. Elles peuvent aider à passer un ballon à un membre de son équipe, à faire décoller un ballon pour parcourir de plus longues distances et à générer de la puissance pour les tirs cadrés
Points clés à retenir :
- Il existe trois frappes de base que toute personne débutante devrait apprendre : la passe rasante, le lob et le tir cadré.
- La passe rasante maintient le ballon au sol et est utilisée pour les passes à courte distance vers les membres de son équipe.
- Le lob projette le ballon en l'air à l'aide d'un mouvement vers le haut et est utile pour les passes plus longues qui survolent les adversaires.
- Le tir cadré utilise la zone des lacets pour générer de la puissance et constitue la principale technique pour marquer.
- Les coachs recommandent de faire des exercices de frappe trois à cinq jours par semaine pendant 10 à 20 minutes.
Comment faire une passe rasante au foot
Il s'agit d'une frappe basique qui permet de transmettre le ballon de foot à votre coéquipier·ère sur une courte distance. Comme son nom l'indique, le ballon reste au ras du sol. Voici les étapes suggérées par Brandon Busbee, coach de foot titulaire d'une licence D de la NSCAA, pour développer une meilleure technique :
- Courez vers le ballon ou placez-vous à côté de celui-ci de manière à ce que l'intérieur de votre pied de frappe soit juste à côté du ballon. Votre genou doit être légèrement plié.
- Penchez-vous légèrement en avant et utilisez votre cheville pour faire pivoter le pied (et non la jambe) vers le ballon tout en gardant la cheville bien en place.
- L'objectif est de frapper le milieu du ballon avec l'intérieur du pied. Si vous touchez le bas du ballon, ajustez la position de votre pied.
Comment faire un lob avec un ballon de foot
Aussi appelée passe en cloche, elle consiste à frapper le ballon de foot par en dessous pour le faire voler dans les airs. Utilisez cette technique pour passer le ballon à un·e coéquipier·ère se trouvant à une distance plus grande ou lorsque la défense adverse vous bloque le passage. Nabers recommande ces étapes pour apprendre à effectuer correctement un lob :
- Courez vers le ballon ou placez-vous à côté de celui-ci de manière à ce que l'intérieur de votre pied de frappe soit juste à côté du ballon. Votre genou doit être légèrement plié.
- Orientez la pointe du pied de frappe vers le bas et pliez la jambe de frappe afin que le pied touche le bas du ballon.
- Au moment de frapper, placez le pied sous le ballon pour frapper avec l'intérieur du pied et penchez-vous légèrement vers l'arrière pour mieux faire décoller le ballon.
Comment tirer dans un ballon de foot (tir cadré)
Cette technique sert à marquer des buts lors d'un match. Il s'agit d'un coup de pied très puissant qui peut surprendre le ou la gardien·ne de but et vous permettre de marquer. Busbee suggère ces étapes lorsque tu affines ta technique de tir cadré :
- Courez vers le ballon ou placez-vous à côté de celui-ci. La pointe de votre pied de frappe doit être dirigée vers le bas.
- Pliez la jambe de frappe et donnez un coup de pied de façon à ce que les lacets situés le plus près de votre cheville touchent le milieu du ballon. Au moment de frapper, penchez légèrement votre torse vers l'avant pour éviter que le ballon ne vole trop haut.
- Tu dois fournir une force suffisante pour que le ballon décolle du sol, sans toutefois le faire passer au-dessus des cages. Entraînez-vous pour connaître le degré de force à utiliser.
Exercices de foot pour améliorer ta technique
La meilleure façon de s'améliorer est de s'entraîner. C'est là que les exercices de frappe entrent en jeu, explique Busbee. Munissez-vous de deux cônes et choisissez un mur contre lequel vous pouvez frapper le ballon. Ou bien, trouvez un·e partenaire pour effectuer ces exercices.
Essayez de faire ces exercices trois à cinq jours par semaine pour un total de 10 à 20 minutes.
Exercice de passe rasante contre un mur
- Placez deux cônes le long du mur, espacés de 3 à 4 mètres environ. L'espace vous semblera peut-être très large. Mais, selon le coach Nabers, il vaut mieux ne pas commencer avec un espace trop étroit pour éviter de se décourager.
- Placez-vous à une distance de 4 à 7 mètres du mur.
- Frappez le ballon en utilisant la technique de la passe au ras du sol de façon à ce qu'il frappe le mur entre les deux cônes et revienne vers vous. Si vous avez un·e partenaire, renvoyez-vous simplement le ballon.
- Pensez à vous entraîner à frapper le ballon avec le pied droit et le pied gauche.
- Lorsque vous aurez amélioré votre précision et votre contrôle, réduisez progressivement l'écart entre les deux cônes jusqu'à ce qu'ils ne soient plus séparés que de 30 à 60 cm.
Exercice de précision pour le lob
- Placez deux cônes le long du mur, espacés de 3 à 4 mètres environ.
- Placez-vous à une distance de 13 à 18 mètres du mur. Si vous envoyez le ballon à un·e partenaire, demandez-lui de se tenir à une distance de 18 à 27 mètres.
- Frappe le ballon en utilisant la technique du lob de façon à ce qu'il frappe le mur entre les deux cônes et revienne vers toi. Si vous avez un·e partenaire, renvoyez-vous le ballon.
- Entraîne-toi à frapper le ballon avec le pied droit et le pied gauche.
- Lorsque vous aurez amélioré votre précision et votre contrôle, réduisez progressivement l'écart entre les deux cônes jusqu'à ce qu'ils ne soient plus séparés que de 30 à 60 cm.
Exercice de tirs cadrés pour viser les coins
- Vous aurez besoin d'un but pour cet exercice.
- Placez le ballon de foot à une distance de 7 à 10 mètres du but.
- Courez vers le ballon et tirez en utilisant la technique de la frappe au cou de pied pour que le ballon aille dans l'un des quatre coins du but.
- Entraîne-toi à frapper le ballon avec le pied droit et le pied gauche.
- Au fur et à mesure que vous améliorez votre précision et votre puissance, éloignez petit à petit le ballon du but.
Lorsque tu te sens à l'aise avec ces coups de pied, apprends des techniques plus avancées ou ajoute de nouveaux éléments tels que le dribble et le passage d'obstacles.
Quelles chaussures faut-il pour le foot ?
Certes, il est essentiel de connaître la bonne technique pour chacune des trois frappes de base, mais sans chaussures qui t'apportent adhérence et stabilité, tu risques de rapidement atteindre un plafond de verre dans ta progression. Nike propose différentes options de chaussures pour répondre à tes besoins et à ton style de jeu.
- La Nike Mercurial garantit à la fois vitesse et puissance, tout en étant légère. La Nike Mercurial Vapor 17 est la plus légère des chaussures de foot Nike. La technologie de la plaque FlyLite réduit le poids tout en offrant un maintien parfait. De plus, les crampons à chevrons sur la semelle assurent une adhérence optimale lors des changements de direction soudains dans les espaces restreints. La Nike Mercurial Superfly 11 est conçue pour piquer des sprints et intègre une unité Air Zoom pour un retour d'énergie puissant. L'empeigne Flyweave Ultra maintient le pied en place et les crampons à chevrons permettent une accélération explosive dans les espaces ouverts.
- La Nike Tiempo, elle, permet un toucher de balle hors du commun. Pour les athlètes qui cherchent à bien sentir le ballon, la Nike Tiempo Maestro, équipée d'un TECHLEATHER souple, est un excellent choix. Les pros réputés pour leurs dribbles créatifs et leur contrôle du ballon apprécient les avantages de cette chaussure.
- La Nike Phantom est conçue pour celles et ceux qui excellent dans l'art de la précision. La Nike Phantom 6, disponible en version montant et basse, offre une adhérence spéciale sur l'empeigne, qui aide les joueurs à garder le contrôle lorsqu'ils frappent, passent et dribblent. Elle intègre également une plaque Cyclone 360, idéale pour des changements de direction rapides.
Tu veux pivoter rapidement pour une passe rasante, obtenir de l'adhérence pour les lobs ou développer de la puissance pour un tir cadré ? Quelle que soit la frappe que tu choisis, fais-la avec assurance.
FAQ
Quelle partie du pied faut-il utiliser pour frapper dans un ballon de foot ?
La meilleure partie du pied à utiliser pour frapper un ballon dépend de l'objectif de ce coup de pied en particulier. Pour la puissance et la distance, il est préférable d'utiliser le dessus du pied. Pour les passes courtes, l'intérieur du pied est recommandé.
Comment frapper dans un ballon de foot avec plus de force ?
Verrouiller la cheville et pointer les orteils vers le bas peut t'aider à maximiser la puissance d'un coup de pied. De plus, lorsque c'est possible, prends un bel élan en partant de derrière et finis bien ton mouvement, surtout si tu essaies d'envoyer le ballon sur une plus longue distance.
Comment frapper dans un ballon de foot avec son pied le moins fort ?
Être capable de frapper le ballon avec les deux pieds te permettra d'améliorer tes performances au foot et d'avoir plus de polyvalence. Il est donc utile de prendre le temps de t'entraîner avec ton pied non dominant. Force-toi à faire plus d'exercices avec ce pied et verrouille la cheville au moment de frapper pour créer plus de puissance.
Comment puis-je m'améliorer plus rapidement et effectuer de bons tirs ?
S'entraîner à réaliser des frappes seul·e (ou avec un·e partenaire) est un bon début, mais il est essentiel d'utiliser ces frappes dans un contexte de jeu pour s'améliorer. Songez à vous renseigner sur les associations de football de votre région, qu'il s'agisse d'un centre de loisirs local, d'un club de football ou d'une ligue en salle ou en plein air. L'idéal serait de t'entraîner avec ton équipe deux fois par semaine et de jouer un match tous les week-ends pendant 12 à 14 semaines.