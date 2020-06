Comment éviter l'aponévrosite plantaire

Si la douleur persiste ou qu'elle s'aggrave au cours de ces 48 heures, en particulier après avoir passé du temps en position debout, le spécialiste recommande de cesser de vous appuyer sur votre pied. « Soulagez le pied jusqu'à ce que l'inflammation et la douleur aient totalement disparu ou presque », conseille Ian Klein. Pour vous appuyer de nouveau sur vos pieds de manière progressive, optez pour des exercices de cross-training sans poids, comme la natation ou le vélo stationnaire.



Une fois sorti de la phase d'alerte, l'étape suivante consiste à réaliser des exercices qui renforcent votre pied ou votre cheville, ou qui améliorent leur mobilité et leur souplesse. Quelques exemples de mouvements : décoller les orteils du sol, fléchir la cheville vers l'arrière ou s'étirer avec un élastique (ou une serviette). « Nous recommandons également d'étirer les deux muscles du mollet, soit le muscle gastrocnémien et le muscle soléaire », indique Kate VanDamme. Vous pouvez étirer le premier en plaçant vos paumes contre un mur tandis que vous reculerez un pied et plierez le genou placé en avant jusqu'à atteindre une posture semblable à une fente. La jambe placée en arrière reste bien droite. Pour étirer le muscle soléaire, gardez le genou plié à l'avant tout en pliant légèrement le genou à l'arrière.



Les physiothérapeutes peuvent également manipuler votre cheville et le milieu de votre pied afin de mobiliser les articulations et en améliorer la souplesse, explique Kate VanDamme. Vous pouvez vous-même contribuer au relâchement des tissus mous en faisant rouler une balle de massage ou une bouteille d'eau glacée sous votre pied, ajoute-t-elle.



S'ils ont les pieds plats ou qu'ils présentent une surpronation (les pieds s'inclinent vers l'intérieur en courant), certains runners ont recours à une technique de bandage pour soulever l'os du coté interne du pied et ainsi tenter de prévenir l'aponévrosite plantaire. Mais, à la longue, cette méthode sert davantage de béquille qu'elle ne règle le problème, avertit la physiothérapeute. « Mieux vaut sans doute renforcer le pied de sorte à ce qu'il remplisse lui-même la fonction du bandage. »



Néanmoins, pour les cas extrêmes, porter une attelle la nuit peut constituer un traitement efficace. « Lorsque vous dormez, votre pied est légèrement incurvé, donc les tissus se raccourcissent naturellement », explique Ian Klein. (C'est pour cette raison que la douleur de l'aponévrosite plantaire est souvent la plus forte à la sortie du lit le matin.) « Une attelle contraint votre pied en position tendue, ce qui fait qu'à votre réveil, il ne s'est pas raccourci et vous pouvez appuyer plus facilement dessus. ».