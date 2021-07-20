Comment développer un esprit d'équipe, selon le coach Patrick Sang

Demandez au coach : « Comment adopter un esprit d'équipe ? »
Coaching
Le coach Patrick Sang a des conseils étonnants à donner à une jeune nageuse qui préfère la victoire à la coopération.
« Demandez au coach » vous permet de profiter de conseils pour rester concentré sur le jeu.
Q :
Cher coach,
Je fais partie de l'équipe de natation féminine de mon lycée, et nous sommes vraiment douées. Nous avons gagné beaucoup de compétitions en équipe, mais nous nous affrontons aussi dans des compétitions individuelles. Mes coéquipières sont parmi mes amies les plus proches, mais dès que nous entrons dans le bassin, je veux tout simplement gagner. Je suis tellement obsédée par l'idée d'être la meilleure que je commence à privilégier ma personne au détriment de l'équipe. Je me livre à des petites manigances pour déstabiliser les gens, et je suis même cachottière sur certaines choses en dehors des bassins, comme ce que je mange, mes séances de training supplémentaires et mon temps de sommeil. Je sais que c'est égoïste, et je me sens un peu coupable. Le fait d'être constamment préoccupée par ce genre de choses commence également à affecter mes performances. Puis-je être une bonne coéquipière et la meilleure nageuse de l'équipe ?
SOLO
Nageuse de 16 ans
R :
Vous avez peut-être déjà entendu l'expression « l'équipe avant tout », SOLO. Peut-être que tout le monde autour de vous la répète en ce moment. Mais je peux vous dire que c'est normal de vouloir s'entraîner et concourir individuellement. Je peux également vous dire que le fait de vous entraîner en équipe vous permettra d'acquérir des compétences et des atouts qui vous seront utiles lorsque viendra le moment de « vaincre tout le monde ».
… vous pourriez réaliser que vous n'avez pas besoin d'être meilleure que tout le monde, vous devez juste être meilleure que vous l'étiez hier.
Si vous assistiez à l'un de mes stages de running, vous pourriez voir des athlètes s'entraîner en équipe, mais nous nous entraînons toujours en sachant qu'une équipe est composée d'individus. En fait, la première chose que je fais lorsque je prends un nouvel athlète est d'apprendre à le connaître en tant qu'individu : ses forces athlétiques, son niveau d'éducation et ce qui le pousse à concourir. De cette façon, je peux personnaliser mon style de coaching pour aider chacun de mes runners à définir et à atteindre ses objectifs.
J'ai constaté que les athlètes progressaient de façon plus régulière en vue d'atteindre ces objectifs individuels lorsqu'ils s'entraînaient en équipe. Avec le running, par exemple, si un athlète veut améliorer son endurance et son équilibre, s'entraîner avec quatre ou cinq autres runners peut l'aider. Lorsque l'individu suit l'équipe au lieu d'essayer de dominer tout le temps, il apprend à économiser son énergie, à concourir pendant de plus longues périodes et à modifier sa vitesse lorsque cela est nécessaire.
On dirait que vous voulez être la meilleure parmi tous ceux qui vous entourent, pendant le training et en compétition. Ce n'est pas forcément bénéfique, dans un cas comme dans l'autre.
Disons que j'ai un runner dont le chrono sur 5 000 mètres est de 13:30. Et disons qu'il participe à une course où 20 % des athlètes ont un chrono inférieur à 13 minutes. Doit-il s'inquiéter de ces 20 % ? Non, il devrait se concentrer sur un objectif réaliste pour réduire son propre chrono à 13:20. Lorsque vous essayez de définir vos objectifs en fonction de ce que les autres peuvent faire, vous risquez de repousser vos limites trop loin, trop vite, ce qui vous expose au risque de vous blesser, de vous décourager ou même de développer un blocage psychologique.
D'un autre côté, lorsque vous vous concentrez sur ce que vous pouvez faire, vous vous déchargez d'une partie de la pression. Même lors d'une compétition où la pression est élevée, vous pouvez vous dire : « C'est une occasion pour moi de me dépasser, de m'améliorer. » Bientôt, vous pourriez réaliser que vous n'avez pas besoin d'être meilleure que tout le monde, vous devez juste être meilleure que vous l'étiez hier. Et grâce à cette petite marge de manœuvre psychologique, vous serez peut-être en mesure de vous réjouir des succès de vos coéquipières.
J'ai en fait commencé à coacher alors que je courais encore professionnellement, et parfois je coachais des coéquipiers que j'affrontais aussi en compétition individuelle. J'ai fini par coacher l'un d'entre eux, Bernard Barmasai, qui a établi un record du monde de demi-fond en 1997. Par ailleurs, j'ai établi mon propre record personnel lors de cette même course.
Ai-je été jaloux de Bernard et de sa médaille d'or ? Pas du tout. Je me suis senti investi dans la victoire de Bernard, et j'ai donc partagé sa fierté. Et je me suis senti incroyablement fier de ma réussite personnelle aussi, parce que je savais que j'avais tout donné. Je vous promets que si vous vous concentrez sur la mise en valeur de votre potentiel, vous en tirerez aussi une satisfaction, quel que soit le résultat.
Cela étant dit, vous n'avez pas besoin d'être tout le temps conciliante. Parfois, un peu d'« égoïsme » peut vous aider à aller plus loin. Si vous avez l'impression que vous ne bénéficiez pas de suffisamment de temps pour vous entraîner à titre individuel, vous devriez en parler à votre coach.
J'étais dans une situation similaire en tant qu'athlète universitaire dans l'équipe de cross-country. Notre training collectif du matin se terminait juste avant le début de notre premier cours du jour, et c'était tout simplement trop éprouvant pour nous. En tant qu'équipe, nous sommes allés voir notre entraîneur et lui avons fait savoir que nous préférions nous entraîner individuellement. Il a d'abord hésité, mais nous lui avons promis que nous serions capables d'être performants au moment opportun. Et grâce à un travail individuel acharné, nous avons réussi à « tous les vaincre » cette année-là, en tant qu'équipe.
Vous voyez, s'entraîner en équipe vous aidera sur le plan individuel. Et s'entraîner à titre individuel vous aidera sur le plan collectif. Et quelle que soit l'option que vous choisissez de privilégier à long terme, vous voudrez faire de vous votre concurrent numéro 1. Et si vos coéquipières remportent aussi des victoires ? Cela vous donnera plus d'occasions de vous réjouir.
Coach Sang
Patrick Sang est un coach de running kenyan et ancien runner. Coureur international pour le Kenya, Patrick Sang a remporté des médailles d'argent aux Championnats du monde d'athlétisme de 1991, aux Jeux olympiques de 1992 et aux Championnats du monde d'athlétisme de 1993 au 3 000 mètres steeple. Dans sa carrière universitaire, Patrick Sang courait pour l'Université du Texas à Austin, où il a établi le record de l'école au 3 000 mètres steeple.
Si vous avez une question sur la manière d'améliorer votre état d'esprit dans le sport ou le fitness, envoyez un e-mail à l'adresse askthecoach@nike.com.
Photographie : Kyle Weeks
Allez toujours plus loin
Pour découvrir plus de conseils d'experts afin de travailler sur votre état d'esprit, ainsi que des recommandations sur les exercices, la nutrition, la récupération et le sommeil, consultez l'application Nike Training Club.
Allez toujours plus loin
Pour découvrir plus de conseils d'experts afin de travailler sur votre état d'esprit, ainsi que des recommandations sur les exercices, la nutrition, la récupération et le sommeil, consultez l'application Nike Training Club.