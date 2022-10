Comment assouplir un gant de baseball

Il existe plein d'astuces et de solutions de fortune pour assouplir un gant de baseball ou de softball. Certaines personnes essayent avec de l'eau chaude, en mettant le gant dans le four ou en roulant dessus en voiture.



« Vous ne voudriez pas mettre une belle veste en cuir toute neuve dans le four. Vous n'arroseriez pas d'eau un manteau ou une mallette en cuir, affirme Megan Rembielak. Alors ne le faites pas non plus avec votre gant. »



Les deux coachs expliquent que c'est avec le temps et à force de l'utiliser qu'un gant tout neuf se fera à votre main et s'assouplira correctement.

« J'ai pour habitude d'assouplir mon gant en faisant des lancers et en travaillant le cuir avec mes mains », affirme George Capen. Cette méthode vous permet de modeler le gant pour qu'il s'adapte à votre poste ou à votre style de jeu.

« J'aime bien étirer un peu le pouce, et au niveau des doigts, j'aime quand ils sont un peu courbés [vers l'intérieur]. Alors quand je fais des lancers et que j'assouplis mon gant, je m'assure de rester concentré là-dessus : courber manuellement le cuir au niveau du pouce et des doigts », explique-t-il.

Ça permet au gant d'agir davantage comme un entonnoir pour les balles basses, et ça permet à la main qui lance d'avoir plus facilement accès à la poche.

Mais il faut du temps pour assouplir un gant à la main et en faisant des lancers. Au début, le gant est rigide. Megan Rembielak estime qu'il faut entre trois semaines et quelques mois pour qu'un gant soit prêt pour les matchs.



Si vous l'utilisez pour certains exercices à l'entraînement, Megan vous conseille de dire à votre coach que vous êtes en train d'assouplir un nouveau gant. Si la balle ressort du gant, il « saura si c'est de votre faute ou de celle de votre gant. Si votre technique est parfaite et que la balle ressort, c'est OK », explique-t-elle.

Entre les répétitions, continuez à travailler le cuir. Et faites-le également à la maison entre chaque entraînement. Megan vous conseille de travailler les doigts du gant pour les assouplir, puis de retourner le gant pour travailler le talon. Pliez-le dans le sens contraire que celui dans lequel vous voulez qu'il se ferme et travaillez-le comme si vous tourniez le volant d'une voiture avec les deux mains pour le détendre.

Le coach Capen suggère de garder votre « ancien gant fiable » pour les matchs et d'utiliser votre nouveau gant pour certaines parties de vos entraînements, pour faire des lancers au quotidien, avec un filet de rebond ou même lorsque vous êtes sur votre canapé, jusqu'à ce qu'il soit parfaitement assoupli.