Comment amener votre cerveau à mieux dormir

Nous parlons ici de la façon d'appréhender les événements. Les gens ont généralement tendance à être plutôt optimistes ou pessimistes. De nouvelles recherches suggèrent que cette prédisposition ne vous affecte pas seulement à un niveau conscient. Elle peut aussi conditionner la qualité de votre sommeil.



Dans une étude publiée dans la revue « Journal of Behavioral Medicine », plus de 3 500 adultes ont été invités à répondre à un questionnaire qui permettait de cerner leur vision du monde, puis à faire une auto-évaluation de leur sommeil, en se basant sur des facteurs tels que la rapidité à s'endormir, le temps passé à se tourner et se retourner dans le lit, et le nombre d'heures de sommeil. Les chercheurs ont constaté que les personnes se classant parmi les plus optimistes avaient tendance à considérer qu'elles bénéficiaient d'une bonne ou très bonne qualité de sommeil. Ces résultats sont conformes à ce que nous savons déjà sur la façon d'appréhender les événements : les personnes optimistes ont tendance à anticiper et obtenir de meilleurs résultats dans toutes les situations.



L'équipe de chercheurs estimait toutefois que la question du sommeil était plus complexe que cela. Les scientifiques se sont demandé si les personnes optimistes arrivaient plus facilement à être sereines et à déconnecter le soir parce qu'elles se sentaient mieux dans leur vie, ou si c'était le fait de bénéficier de suffisamment de sommeil qui leur permettait de se sentir bien, et donc d'être plus optimistes.



Pour le découvrir, l'équipe a réalisé un nouvel examen cinq ans plus tard, en demandant au même groupe de participants de répéter l'expérience. Les résultats ont alors montré que ceux qui avaient auparavant obtenu un score élevé pour l'optimisme tout en indiquant une mauvaise qualité de sommeil étaient plus susceptibles de déclarer une amélioration du sommeil cette fois-ci que les personnes de nature pessimiste. En d'autres termes, comme la qualité de leur sommeil a évolué alors que leur attitude n'a pas changé, les chercheurs ont pu en conclure qu'une vision ensoleillée de la vie est un facteur important pour transformer un sommeil de qualité moyenne en nuit de repos vraiment paisible.