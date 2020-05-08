Coacher des enfants avec des entraînements à la maison

Coacher des enfants à la maison
Bouger
par Nike Training
Aidez vos enfants à rester actifs avec les 6 principes du coaching
Vous êtes maintenant des pros de l'entraînement à domicile, mais pour vous aider à maintenir la cadence, nous nous sommes associés à Made to Play dans le but de vous fournir les meilleurs conseils pour vous permettre de coacher vos enfants, afin qu'ils mènent une vie saine et heureuse même s'ils passent plus de temps à la maison. Lisez nos 6 principes du coaching pour les enfants et rejoignez les 16 millions d'enfants qui sont déjà actifs grâce à Made to Play.
- Commencez par instaurer un climat de confiance
Amenez vos enfants à prendre confiance en eux, grâce aux évaluations personnelles et aux records de performance post-entraînement. Pourquoi ne pas coller un tableau au réfrigérateur avec des étoiles d'or pour chaque bel effort ?
- Encouragez la participation
Distribuez des rôles et donnez des responsabilités pour que chacun se sente important et à sa place. Changez de jeux et d'exercices pour qu'ils s'impliquent davantage et passent moins de temps à attendre leur tour.
- Félicitez-vos enfants !
Acclamez toujours l'effort, la détermination, la collaboration et l'esprit d'équipe. La persévérance doit être récompensée tout autant que la réussite. Soutenez votre équipe avec une tape dans la main ou dans le dos, même après un raté.
- Choisissez votre propre aventure
Posez des questions et laissez vos enfants prendre des décisions. Vous pouvez même les laisser prendre la journée en main. Demandez-leur de concevoir des programmes d'entraînement, de créer des chorégraphies ou de définir des défis que l'équipe devra relever ensemble.
- Soyez clair et concis
Respectez la règle des 80/20. Prenez 20 % du temps de la séance à expliquer l'entraînement et dédiez les 80 % restants à l'activité. Demandez à vos enfants de vous dire comment ils se sentent sur une échelle de 1 à 5 pour vous permettre d'ajuster les séances d'entraînement en fonction de leurs besoins.
- Restez connectés
Réunissez-vous après les séances d'entraînement et laissez vos enfants mener la conversation. Pas de leçon, prenez simplement le temps d'en parler.
Nos coachs Made to Play peuvent vous aider à développer vos compétences et vos exercices avec des conseils et astuces sur chacun des 6 principes.
Nos coachs Made to Play peuvent vous aider à développer vos compétences et vos exercices avec des conseils et astuces sur chacun des 6 principes.