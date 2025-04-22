Nike Teens : casser les codes

✅ Mise sur l'inattendu : choisis un ou deux articles que tu adores pour la base de ton look (des lunettes de soleil originales, une paire de sneakers ou un vêtement coloré, par exemple).

✅ Toujours plus : peu importe ton style. Trouve des vêtements adaptés à tes objectifs et à tes moves, comme le short Nike Pro, un haut à manches longues ou un débardeur, et une jupe plissée Nike Sportswear. Le maintien, c'est bien, mais avec ta créativité, c'est encore mieux.

✅ Accessoires : si tu penses avoir terminé, c'est que tu peux aller encore plus loin. Ajoute ta touche personnelle avec une casquette ou un bandeau.