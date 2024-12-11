Prendre une douche froide après un entraînement présente-t-il des bienfaits ?

Prendre une douche froide immédiatement après votre séance d'entraînement peut être tentant, surtout si vous disposez d'un temps limité. Mais d'après Karly Mendez, titulaire d'une maîtrise de sciences en physiologie de l'exercice et spécialiste des performances humaines au Memorial Hermann IRONMAN Sports Medicine Institute de Houston, au Texas, il est préférable d'attendre au moins vingt minutes après l'exercice avant de prendre une douche froide.

« En effet, après l'effort, votre corps a besoin de temps pour baisser en température, notamment pour réguler votre rythme cardiaque et votre température corporelle, explique Karly Mendez. Il faut que votre corps retrouve une température et un rythme cardiaque normaux pour commencer à récupérer. »

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L'American Heart Association explique que si vous sautez la phase de récupération alors que votre fréquence cardiaque et votre température corporelle sont toutes deux élevées après une séance d'entraînement, vous risquez de « vous évanouir ou vous sentir mal ». C'est pourquoi, après votre séance d'entraînement, Karly Mendez suggère de récupérer pendant cinq à dix minutes, puis de vous étirer pendant dix minutes supplémentaires. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous pourrez prendre une douche froide. Mais quelle méthode est la plus efficace pour prendre une douche froide ? Sachez déjà qu'il ne s'agit pas de sauter dans un ruisseau glacé en pleine nature.

« Commencez [votre] douche à une température tiède pour que le corps ne soit pas soumis à un choc thermique, indique Karly Mendez. Une fois que votre température corporelle s'est adaptée, vous pouvez commencer à rafraîchir l'eau. Pendant les deux dernières minutes de votre douche, rendez la température aussi froide que vous pouvez le supporter [et] assurez-vous que les jets d'eau touchent les principaux groupes musculaires. »

Conseil de pro : si vous avez une tête de douche fixe, il est probable que vous ne puissiez toucher que les groupes musculaires situés dans la partie supérieure du corps. Si en revanche vous avez un pommeau avec un flexible de douche, vous pouvez également viser les groupes musculaires du bas du corps.