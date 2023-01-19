Les cinq bienfaits de l'ail sur la santé d'après des spécialistes de la diététique

Des preuves scientifiques ont démontré que l'ail, qui contribue à réduire le risque de cancer, à améliorer la santé cardiaque et à prolonger l'espérance de vie, est un aliment essentiel à consommer de manière régulière. Selon le National Institutes of Health, l'ail est utilisé depuis des siècles par les différentes civilisations dans le monde pour ses propriétés médicinales, et à juste titre.

« Même si ce n'est pas une solution miracle, les recherches suggèrent que l'ail, dans le cadre d'un plan alimentaire équilibré, présente de nombreux avantages pour la santé », déclare Elizabeth Ward, diététicienne.

De nombreuses études menées sur l'ail portaient sur les compléments alimentaires et les extraits. Néanmoins, « la consommation régulière d'ail a également des effets très bénéfiques sur la santé », déclare Dawn Jackson Blatner, diététicienne nutritionniste.

Et si tu ajoutais un peu d'ail dans ton alimentation au quotidien ? Découvre ses principaux bienfaits sur la santé.

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