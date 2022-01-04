Comment améliorer votre métabolisme avec le renforcement musculaire

Enfin, il est possible que vous brûliez davantage de calories naturellement durant vos activités quotidiennes si votre corps est plus fort et en meilleure forme. Cela est possible en maintenant ou en augmentant la thermogenèse d'activité sans exercice (NEAT), soit tous les mouvements que vous effectuez au quotidien et qui ne sont pas du sport.

Il arrive parfois que certaines personnes qui commencent un programme d'entraînement voient leur NEAT diminuer. Selon une étude publiée en octobre 2012 dans la revue Obesity Reviews, une diminution de la thermogenèse sans exercice peut être l'une des raisons pour lesquelles les personnes ne perdent pas de poids même en pratiquant une activité physique régulière.

Cependant, une étude publiée en septembre 2015 dans la revue Advances in Nutrition suggère qu'il est moins probable de constater une diminution de la NEAT avec un entraînement de musculation qu'après des exercices de type aérobie.

La NEAT joue un rôle très important dans le métabolisme, car elle a un fort impact sur le nombre de calories brûlées chaque jour. La NEAT est également très variable : elle est responsable de 6 à 10 % du total des calories brûlées pour les personnes sédentaires et de 50 % ou plus pour les personnes actives.