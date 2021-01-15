Adoptez la posture de running parfaite

Pour maintenir une bonne posture en running, les entraînements de renforcement et de mobilité sont essentiels, explique Ian Klein, physiologiste du sport spécialisé dans le cross-training et la prévention des blessures à l'Université de l'Ohio. Son raisonnement suit une logique : si votre corps est puissant et détendu, vous courez bien. Plus vous êtes faible et tendu, et plus vous vous fatiguez facilement, plus il y a de chances que vous perdiez votre bonne posture et que vous vous blessiez, car votre corps ne sollicite pas les bons muscles.



C'est d'autant plus vrai pour les genoux, au niveau desquels surviennent près de 50 pour cent des blessures de running, précise-t-il. « Voyez votre genou comme le milieu d'un pont. Votre pied se trouve d'un côté, votre hanche de l'autre. Le genou correspond à la zone la plus fragile et peut être touché par des problèmes provenant des deux côtés. » Si vous adoptez une mauvaise posture, en courant les pieds orientés vers l'intérieur ou en allant chercher trop loin en avant par exemple, ce sont vos genoux qui en feront les frais.



Renforcez vos muscles en dessous et au-dessus du genou, du pied aux fessiers. Ainsi, votre corps parviendra à mieux absorber les chocs et vous éviterez la fatigue que génère une mauvaise posture, explique Janet Hamilton, coach en renforcement musculaire et en préparation physique, propriétaire de la société de coaching Running Strong à Atlanta. Après tout, affirme-t-elle, si vous arrivez à soulever des charges élevées à répétition, il vous semblera beaucoup plus facile de porter le poids de votre propre corps sur des kilomètres.



Un travail de renforcement de l'ensemble des muscles de votre corps le prépare à maintenir l'équilibre que demande le running. « À chaque fois que vous atterrissez sur un seul pied, tout votre corps doit être équilibré pour garder une posture bien droite et ne pas pencher d'un côté ou de l'autre », précise Janet Hamilton.



Pour ce renforcement, « il faut faire travailler le muscle selon le même schéma que lorsque vous courez », conseille Ian Klein. Concentrez-vous sur les mouvements sollicitant les jambes individuellement, comme les fentes, les step-ups et les soulevés de terre sur une jambe.



Pour ce qui est de la mobilité, essayez de la travailler au moins deux fois par semaine. Massez-vous avec des rouleaux de mousse, faites des étirements, utilisez votre tapis de yoga avant ou après chaque séance d'entraînement, ou consacrez une séance entière à la mobilité pour que vos muscles restent bien détendus.