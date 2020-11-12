ACG Fêtes 2020 : lookbook Smith Rock

All Conditions Gear. Conçu, testé et fabriqué sur la planète Terre : Smith Rock.
Nous suivons un processus. Avant de créer quelque chose, nous cherchons l'inspiration. Cette saison, notre quête nous a conduits à Smith Rock, dans l’Oregon, aux États-Unis. Notre nouvelle collection ne se contente pas de s'inspirer de ce parc naturel, elle y a été mise à l'épreuve. Les pantalons, vestes, hauts et chaussures de cette collection sont imprégnés du lieu. Les marques laissées par la nature ont constitué la base de certains designs, et nous avons nommé nos vestes en hommage à ses sentiers. En réponse aux conditions que nous avons rencontrées, nous avons utilisé des matériaux comme le tissu GORE-TEX, le PrimaLoft et le caoutchouc résistant. Désormais lorsque vous lirez « Conçu, testé et fabriqué sur la planète Terre », vous comprendrez tout ce que cela implique.
Veste imperméable—VESTE ACG MISERY RIDGE GORE-TEX POUR FEMME ; Vêtement intermédiaire chaud—VESTE REPLIABLE ISOLANTE ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK POUR FEMME ; Bas—PANTALON CARGO ACG SMITH SUMMIT POUR FEMME ; Chaussettes—CHAUSSETTES MI-MOLLET ACG KELLY RIDGE ; Chaussures—NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Veste imperméable—VESTE REPLIABLE ISOLANTE ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK POUR HOMME ; Vêtement intermédiaire chaud—PULL EN TISSU FLEECE ACG WOLF TREE POLARTEC POUR HOMME ; Bas—PANTALON ACG TRAIL POUR HOMME ; Chaussures—NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Première couche—HAUT PERFORMANCE À MANCHES LONGUES ACG GIFT SHOP L GIF T ; Bas—PANTALON ACG TRAIL POUR FEMME ; Chaussettes—CHAUSSETTES MI-MOLLET ACG KELLY RIDGE ; Chaussures—NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Bonnet—BONNET ACG 3-EN-1 ; Veste imperméable—VESTE ACG MISERY RIDGE GORE-TEX POUR HOMME ; Vêtement intermédiaire chaud—VESTE REPLIABLE ISOLANTE ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK POUR HOMME ; Bas—PANTALON ACG TRAIL POUR HOMME ; Chaussures—NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Accessoire—CACHE-COU ACG ULTRAROCK ; Première(s) couche(s)—HAUT PERFORMANCE À MANCHES LONGUES ACG EARTH POUR FEMME ; TEE-SHIRT BRODÉ À MANCHES COURTES ACG ULTRAROCK POUR FEMME ; Bas—PANTALON CARGO ACG SMITH SUMMIT POUR FEMME ; Chaussures—NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Veste imperméable—VESTE ACG TUFF NUGGETS PACKABLE RAIN POUR HOMME ; Première couche—HAUT PERFORMANCE À MANCHES COURTES ACG MOTHER HUGGER ; Bas—PANTALON ACG TRAIL POUR HOMME ; Chaussures—NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Casquette—ACG TAILWIND CAP SSNL ; Accessoire—CACHE-COU ACG ULTRAROCK ; Vêtement intermédiaire chaud—VESTE REPLIABLE ISOLANTE ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK POUR FEMME ; Bas—PANTALON ACG TRAIL POUR FEMME ; Chaussettes—CHAUSSETTES MI-MOLLET ACG KELLY RIDGE ; Chaussures—NIKE ACG AIR NASU GORE-TEX
Bonnet—BONNET ACG 3-EN-1 ; Vêtement intermédiaire chaud—PULL EN TISSU FLEECE ACG WOLF TREE POLARTEC POUR HOMME ; Bas—PANTALON EN TISSU FLEECE ACG WOLF TREE POLARTEC POUR HOMME ; Chaussures—NIKE ACG AIR NASU GORE-TEX
Veste imperméable—DOUDOUNE ACG 4TH HORSEMAN POUR HOMME ; Première couche—HAUT PERFORMANCE À MANCHES LONGUES ACG EARTH POUR FEMME ; Bas—PANTALON CARGO ACG SMITH SUMMIT POUR HOMME ; PANTALON ACG TRAIL POUR HOMME ; Chaussures—NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Accessoire—CACHE-COU ACG ULTRAROCK ; Vêtement intermédiaire chaud—HAUT PERFORMANCE À MANCHES LONGUES ACG EARTH POUR FEMME ; Bas—PANTALON CARGO ACG SMITH SUMMIT POUR HOMME ; Chaussures—NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Bonnet—BONNET ACG 3-EN-1 ; Veste imperméable—VESTE ACG MISERY RIDGE GORE-TEX POUR HOMME ; Vêtement intermédiaire chaud—VESTE REPLIABLE ISOLANTE ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK POUR HOMME ; Bas—PANTALON ACG TRAIL POUR HOMME ; Chaussures—NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Veste imperméable—DOUDOUNE ACG 4TH HORSEMAN POUR HOMME ; Chaussures—NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Vêtement intermédiaire chaud—HAUT EN TISSU FLEECE ACG WOLF TREE POLARTEC POUR FEMME ; Bas—PANTALON EN TISSU FLEECE ACG WOLF TREE POLARTEC POUR FEMME ; Accessoire—ACG KARST SMIT ; Chaussures—NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Veste imperméable—VESTE ACG MISERY RIDGE GORE-TEX POUR FEMME ; Vêtement intermédiaire chaud—VESTE REPLIABLE ISOLANTE ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK POUR FEMME ; Bas—PANTALON CARGO ACG SMITH SUMMIT POUR FEMME ; Chaussettes—CHAUSSETTES MI-MOLLET ACG KELLY RIDGE ; Chaussures—NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Accessoire—CACHE-COU ACG ULTRAROCK ; Première couche—HAUT PERFORMANCE À MANCHES LONGUES ACG GIFT SHOP ; Bas—PANTALON CARGO ACG SMITH SUMMIT POUR HOMME ; Chaussures—NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Accessoire—CACHE-COU ACG ULTRAROCK ; Vêtement intermédiaire chaud—HAUT À ZIP EN TISSU FLEECE ACG WOLF TREE POLARTEC ULTRAROCK POUR HOMME ; Bas—PANTALON EN TISSU FLEECE ACG WOLF TREE POLARTEC ULTRAROCK POUR HOMME ; Chaussures—NIKE ACG AIR NASU GORE-TEX
Accessoire—CACHE-COU ACG ULTRAROCK ; Vêtement intermédiaire chaud—HAUT ACG EN TISSU FLEECE POUR HOMME ; Bas—PANTALON EN TISSU FLEECE ACG WOLF TREE POLARTEC POUR HOMME ; PANTALON CARGO ACG SMITH SUMMIT POUR HOMME ; Chaussures—NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Première couche — TEE-SHIRT BRODÉ À MANCHES COURTES ACG ULTRAROCK POUR FEMME ; Bas — PANTALON ACG TRAIL POUR FEMME ; Chaussures—NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX