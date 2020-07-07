6 minutes d'exercices pour toute la famille

Entraînement de 6 minutes pour toute la famille
Coaching
Par Nike Training
Cet entraînement rapide est conçu pour stimuler votre esprit et votre rythme cardiaque.
Cet exercice a beau être court, il n'en est pas moins intense. En moins de 10 minutes, vous allez faire travailler bien plus que votre corps. Sollicitez votre imagination en famille en combinant les répétitions avec des exercices mentaux amusants.
Entraînement de 6 minutes
C'est l'heure de l'entraînement en famille ! Le thème de cette semaine est « Patience et persévérance ». Alors respirez profondément et lancez-vous : cet entraînement vous fera transpirer à coup sûr, et vous laissera épuisé. Avec ses 6 minutes, il est en plus idéal pour les enfants de tous âges. Réunissez toute la famille et préparez-vous à transpirer !
Entraînement mental
Faire travailler son corps est toujours une bonne chose. Mais aujourd'hui, nous allons également faire travailler notre tête. Choisissez une catégorie (par exemple des aliments violets, vos céréales favorites, des mots commençant par la lettre « u », etc.). Puis, pour chaque répétition, chaque membre de la famille doit citer un élément correspondant à cette catégorie. Par exemple, pendant les Jumping jacks, tout le monde doit citer un athlète célèbre. Si quelqu'un ne trouve pas de proposition ou s'il en répète une déjà donnée, il doit recommencer le mouvement.
Vous avez du mal à trouver des idées de catégories ? La réponse se trouve juste devant vous. Demandez aux enfants de faire travailler leur imagination pour trouver quelques propositions amusantes.
Entraînement mental
Faire travailler son corps est toujours une bonne chose. Mais aujourd'hui, nous allons également faire travailler notre tête. Choisissez une catégorie (par exemple des aliments violets, vos céréales favorites, des mots commençant par la lettre « u », etc.). Puis, pour chaque répétition, chaque membre de la famille doit citer un élément correspondant à cette catégorie. Par exemple, pendant les Jumping jacks, tout le monde doit citer un athlète célèbre. Si quelqu'un ne trouve pas de proposition ou s'il en répète une déjà donnée, il doit recommencer le mouvement.
Vous avez du mal à trouver des idées de catégories ? La réponse se trouve juste devant vous. Demandez aux enfants de faire travailler leur imagination pour trouver quelques propositions amusantes.