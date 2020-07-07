6 minutes d'exercices pour toute la famille

Faire travailler son corps est toujours une bonne chose. Mais aujourd'hui, nous allons également faire travailler notre tête. Choisissez une catégorie (par exemple des aliments violets, vos céréales favorites, des mots commençant par la lettre « u », etc.). Puis, pour chaque répétition, chaque membre de la famille doit citer un élément correspondant à cette catégorie. Par exemple, pendant les Jumping jacks, tout le monde doit citer un athlète célèbre. Si quelqu'un ne trouve pas de proposition ou s'il en répète une déjà donnée, il doit recommencer le mouvement.



Vous avez du mal à trouver des idées de catégories ? La réponse se trouve juste devant vous. Demandez aux enfants de faire travailler leur imagination pour trouver quelques propositions amusantes.