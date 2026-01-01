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Nike Factory Store - Farmington

Nike Factory Store - Farmington

210 North Station Parkway

Farmington, UT, 84025-2881, US

Closed • Opens at 10:00
Nike Factory Store - Lehi

Nike Factory Store - Lehi

Outlets at Traverse Mountain

3700 N Cabelas Blvd STE 301

Lehi, UT, 84043-3882, US

Closed • Opens at 10:00
Nike Factory Store - Park City

Nike Factory Store - Park City

Junction Commons

6699 N Landmark Dr. #L-100

Park City, UT, 84098-4529, US

Closed • Opens at 10:00
Nike Factory Store - West Jordan

Nike Factory Store - West Jordan

Jordan Landing

3736 W Center Park Dr.#120

West Jordan, UT, 84084-5534, US

Closed • Opens at 10:00
Nike Mountain View Village

Nike Mountain View Village

13348 Teal Ridge Way Suite N-140

Riverton, UT, 84096-0000, US

Closed • Opens at 10:00