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Ältere Kinder (7–15 Jahre) Kinder Hosen & Tights

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Nike One
Nike One Dri-FIT-Leggings mit hohem Taillenbund für ältere Kinder (Mädchen)
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Dri-FIT-Leggings mit hohem Taillenbund für ältere Kinder (Mädchen)
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Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT-Fußball-Trainingshose (ältere Kinder)
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Nike Pro
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Nike Pro Dri-FIT Leggings für ältere Kinder (Mädchen)
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Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Jogger für ältere Kinder
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Jogger für ältere Kinder
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Jordan
Jordan Jumbo Jumpman Fleece-Hose (ältere Kinder)
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Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Jogger (Mädchen)
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Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hose mit offenem Saum für ältere Kinder (Jungen)
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Nike Pro
Nike Pro Shorts (Mädchen)
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Shorts (Mädchen)
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Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Fußball-Jogger (ältere Kinder)
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Fußball-Jogger (ältere Kinder)
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Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Jogger (ältere Kinder)
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Nike Sportswear Club Fleece
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Fleecehose für ältere Kinder (Mädchen)
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Nike Pro
Nike Pro Dri-Fit Shorts (ca. 7,5 cm) für ältere Kinder (Mädchen)
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Dri-Fit Shorts (ca. 7,5 cm) für ältere Kinder (Mädchen)
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Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Leggings mit hoher Taille für Mädchen
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Leggings mit hoher Taille für Mädchen
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Nike Pro Leak Protection: Periodensichere
Nike Pro Leak Protection: Periodensichere Dri-FIT-Shorts für ältere Kinder
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Dri-FIT-Shorts für ältere Kinder
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Dri-FIT Trainingsanzug (ältere Kinder)
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Dri-FIT Trainingsanzug (ältere Kinder)
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Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Leggings mit hohem Bund und ausgestelltem Bein für Mädchen
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Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Dri-FIT-Jogger aus Fleece (ältere Kinder, Mädchen)
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Nike One
Nike One Dri-FIT Leggings mit ausgestelltem Bein (Mädchen)
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Nike One
Dri-FIT Leggings mit ausgestelltem Bein (Mädchen)
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Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Shorts (ca. 12,5 cm) für ältere Kinder (Mädchen)
Ausverkauft
Nike Pro
Dri-FIT Shorts (ca. 12,5 cm) für ältere Kinder (Mädchen)
27,99 €
Nike Mavn
Nike Mavn Therma-FIT Strickhose mit hohem Bund (Mädchen)
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Therma-FIT Strickhose mit hohem Bund (Mädchen)
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Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Shorts (Mädchen, große Größe)
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27,99 €
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug (ältere Kinder)
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Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug (ältere Kinder)
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Kylian Mbappé
Kylian Mbappé Nike Football Tracksuit aus Webmaterial (ältere Kinder)
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Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Cargohose (ältere Kinder)
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Nike Studio Fleece
Nike Studio Fleece Hose für ältere Kinder (Mädchen)
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Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Jogginghose für ältere Kinder
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Nike Tech Fleece
Nike Tech Fleece Jogger für ältere Kinder (Jungen)
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Lockere Hose (ältere Kinder, Jungen)
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Nike Mavn
Nike Mavn Leggings mit hoher Taille für Mädchen
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Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT Fußballhose (ältere Kinder)
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Paris Saint-Germain Home City Side
Paris Saint-Germain Home City Side Nike Fleece-Fußballjogger (Herren)
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Nike Fleece-Fußballjogger (Herren)
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FC Barcelona Strike Away
FC Barcelona Strike Away Kobe Dri-FIT Strick-Fußballhose (ältere Kinder)
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FC Barcelona Away
FC Barcelona Away Kobe Fußball-Webhose (ältere Kinder)
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Nike Sportswear Air Max
Nike Sportswear Air Max Fleece-Jogger (ältere Kinder)
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Lockere Hose (ältere Kinder, Jungen)
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Nike Tech
Nike Tech Webhose für ältere Kinder (Jungen)
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Jordan
Jordan Brooklyn Realtree-Hose mit Print (ältere Kinder)
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Nike Air
Nike Air Fleece-Jogger (ältere Kinder)
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Fleece-Jogger (ältere Kinder)
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Nike Sportswear Collection
Nike Sportswear Collection Hose aus Polystrick-Material (ältere Kinder, Jungen)
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Nike Tech Fleece
Nike Tech Fleece Hose mit weitem Bein (ältere Kinder. Mädchen)
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Hose mit weitem Bein (ältere Kinder. Mädchen)
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Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Hose mit offenem Saum (Mädchen)
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Hose mit offenem Saum (Mädchen)
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Nike Sportswear Collection
Nike Sportswear Collection Denim-Cargohose (ältere Kinder)
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Fleecehose für ältere Kinder (Mädchen)
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Atlético Madrid Club
Atlético Madrid Club Nike Fußball-Jogger für ältere Kinder (Jungen)
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Nike
Nike Basketballhose (ältere Kinder)
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Nike One
Nike One Dri-FIT Flared Leggings für ältere Kinder (Mädchen)
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Paris Saint-Germain Academy Pro
Paris Saint-Germain Academy Pro Nike Dri-FIT Fußball-Strickhose (ältere Kinder)
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FC Barcelona Academy Pro
FC Barcelona Academy Pro Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug aus Strickmaterial (ältere Kinder)
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Paris Saint-Germain Academy Pro
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FC Barcelona Strike
FC Barcelona Strike Strick-Fußballhose mit Nike Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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FC Chelsea Strike
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FC Barcelona Strike
FC Barcelona Strike Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug aus Strickmaterial (ältere Kinder)
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FC Chelsea Strike Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug aus Strickmaterial (ältere Kinder)
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FC Barcelona Tech Fleece
FC Barcelona Tech Fleece Nike Fußballhose für ältere Kinder (Jungen)
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Nike Pro Leggings für ältere Kinder (Mädchen)
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Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Lockere Hose (Mädchen)
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FC Barcelona Home
FC Barcelona Home Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug mit Kapuze (ältere Kinder)
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Paris Saint-Germain Tech Fleece
Paris Saint-Germain Tech Fleece Nike Fußball-Jogger für ältere Kinder (Jungen)
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Jordan Brooklyn Fleece Jogginghose für ältere Kinder
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Tottenham Hotspur Strike Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug aus Strickmaterial (ältere Kinder)
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Tottenham Hotspur Strike
Tottenham Hotspur Strike Strick-Fußballhose mit Nike Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club French-Terry-Hose mit offenem Saum (ältere Kinder)
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Tottenham Hotspur Tech Fleece
Tottenham Hotspur Tech Fleece Nike Fußballhose für ältere Kinder (Jungen)
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Tottenham Hotspur Club Fleece
Tottenham Hotspur Club Fleece Nike Fußball-Jogger für ältere Kinder (Jungen)
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Jordan Sport
Jordan Sport Therma-FIT Jogginghose (ältere Kinder)
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Jordan Air Hose mit offenem Saum (ältere Kinder)
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Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Leggings für ältere Kinder (Mädchen) (große Größe)
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Nike Sportswear Studio Fleece Lockere Hose (Mädchen)
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Paris Saint-Germain Tech Fleece
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Tottenham Hotspur Strike
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Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club French-Terry-Hose mit offenem Saum (ältere Kinder)
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Tottenham Hotspur Tech Fleece
Tottenham Hotspur Tech Fleece Nike Fußballhose für ältere Kinder (Jungen)
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Tottenham Hotspur Club Fleece
Tottenham Hotspur Club Fleece Nike Fußball-Jogger für ältere Kinder (Jungen)
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