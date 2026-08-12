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Ältere Kinder (7–15 Jahre) Kinder Freizeit Hosen & Tights

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Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hose mit offenem Saum für ältere Kinder (Jungen)
Nike Sportswear Tech Fleece
Hose mit offenem Saum für ältere Kinder (Jungen)
69,99 €
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Leggings mit hohem Bund und ausgestelltem Bein für Mädchen
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear Classic
Leggings mit hohem Bund und ausgestelltem Bein für Mädchen
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Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Jogger (Mädchen)
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Jogger (Mädchen)
69,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Jogger für ältere Kinder
+6
Nike Sportswear Club Fleece
Jogger für ältere Kinder
39,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Dri-FIT Trainingsanzug (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Dri-FIT Trainingsanzug (ältere Kinder)
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Nike Studio Fleece
Nike Studio Fleece Hose für ältere Kinder (Mädchen)
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Nike Studio Fleece
Hose für ältere Kinder (Mädchen)
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Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Jogger (ältere Kinder)
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Jogger (ältere Kinder)
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Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Jogginghose für ältere Kinder
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Nike Sportswear Tech Fleece
Jogginghose für ältere Kinder
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Nike Tech Fleece
Nike Tech Fleece Jogger für ältere Kinder (Jungen)
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Nike Tech Fleece
Jogger für ältere Kinder (Jungen)
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Lockere Hose (ältere Kinder, Jungen)
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Nike Sportswear
Lockere Hose (ältere Kinder, Jungen)
49,99 €
Nike Mavn
Nike Mavn Therma-FIT Strickhose mit hohem Bund (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Mavn
Therma-FIT Strickhose mit hohem Bund (Mädchen)
64,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Jogger für ältere Kinder
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Nike Sportswear Tech Fleece
Jogger für ältere Kinder
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Fleecehose für ältere Kinder (Mädchen)
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Nike Sportswear
Fleecehose für ältere Kinder (Mädchen)
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Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Leggings mit hoher Taille für Mädchen
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear Classic
Leggings mit hoher Taille für Mädchen
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Nike Sportswear Air Max
Nike Sportswear Air Max Fleece-Jogger (ältere Kinder)
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Lockere Hose (ältere Kinder, Jungen)
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Lockere Hose (ältere Kinder, Jungen)
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Nike Tech
Nike Tech Webhose für ältere Kinder (Jungen)
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Webhose für ältere Kinder (Jungen)
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Jordan
Jordan Brooklyn Realtree-Hose mit Print (ältere Kinder)
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Nike Air
Nike Air Fleece-Jogger (ältere Kinder)
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Fleece-Jogger (ältere Kinder)
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Nike Sportswear Collection
Nike Sportswear Collection Hose aus Polystrick-Material (ältere Kinder, Jungen)
Recyclingmaterialien
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Hose aus Polystrick-Material (ältere Kinder, Jungen)
59,99 €
Nike Tech Fleece
Nike Tech Fleece Hose mit weitem Bein (ältere Kinder. Mädchen)
Recyclingmaterialien
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Hose mit weitem Bein (ältere Kinder. Mädchen)
74,99 €
Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Hose mit offenem Saum (Mädchen)
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Nike Sportswear Studio Fleece
Hose mit offenem Saum (Mädchen)
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Nike Sportswear Collection
Nike Sportswear Collection Denim-Cargohose (ältere Kinder)
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74,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Fleecehose für ältere Kinder (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Fleecehose für ältere Kinder (Mädchen)
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Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Lockere Hose (Mädchen)
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Lockere Hose (Mädchen)
39,99 €
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Jogginghose für ältere Kinder
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Jogginghose für ältere Kinder
44,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club French-Terry-Hose mit offenem Saum (ältere Kinder)
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Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Gewebte Alltagshose (ältere Kinder)
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64,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Web-Trainingsanzug für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
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Web-Trainingsanzug für ältere Kinder
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Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Cargohose für ältere Kinder
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Cargohose für ältere Kinder
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Nike Club Fleece
Nike Club Fleece French-Terry-Jogger für ältere Kinder
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Nike Sportswear City Utility
Nike Sportswear City Utility Cargohose (ältere Kinder)
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Cargohose (ältere Kinder)
59,99 €
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Bike Shorts mit hohem Taillenbund (ca. 12,5 cm; Damen)
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27,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Web-Jogger (ältere Kinder)
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Trainingsanzug mit Kapuze und Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
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Trainingsanzug mit Kapuze und Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Dri-FIT-Trainingsanzug (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Dri-FIT-Trainingsanzug (ältere Kinder)
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Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Trainingsanzug mit Kapuze (ältere Kinder)
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Track-Pants (ältere Kinder, Mädchen)
Recyclingmaterialien
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Track-Pants (ältere Kinder, Mädchen)
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Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Cargohose (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear Club Fleece
Cargohose (ältere Kinder)
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England Club Fleece
England Club Fleece Nike Fußball-Jogger für ältere Kinder (Jungen)
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Nike Fußball-Jogger für ältere Kinder (Jungen)
44,99 €
Niederlande Club Fleece
Niederlande Club Fleece Nike Fußball-Jogger für ältere Kinder (Jungen)
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Webhose für ältere Kinder (Mädchen)
Recyclingmaterialien
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Webhose für ältere Kinder (Mädchen)
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Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Gewebte Cargohose für ältere Kinder
Nike Sportswear Club
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Nike Sportswear Tech Woven
Nike Sportswear Tech Woven Jogger für ältere Kinder (Jungen)
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Jogger für ältere Kinder (Jungen)
89,99 €
Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Lockere Hose (ältere Kinder. Mädchen)
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Lockere Hose (ältere Kinder. Mädchen)
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Weite Hose mit offenem Saum (Kinder)
Recyclingmaterialien
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Weite Hose mit offenem Saum (Kinder)
39,99 €
Nike Sportswear City Utility
Nike Sportswear City Utility Hose (ältere Kinder)
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Nike Sportswear City Utility
Hose (ältere Kinder)
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Nike Sportswear City Utility
Nike Sportswear City Utility Webhose (ältere Kinder)
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Trainingsanzug für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
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Trainingsanzug für ältere Kinder
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Nike Sportswear Club Fleece
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Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT Leggings (ältere Kinder)
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Jordan
Jordan Fleece-Hose (ältere Kinder)
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Jordan
Jordan Leggings mit ausgestelltem Bein für ältere Kinder
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29,99 €
Nike Air
Nike Air Track-Pants aus Webstoff (ältere Kinder)
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Air Max Jogginghose (ältere Kinder)
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Air Max Jogginghose (ältere Kinder)
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Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Leggings mit hohem Bund und Grafik (ältere Kinder, Mädchen)
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Trainingsanzug für ältere Kinder
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Nike Sportswear Club Fleece
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Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT Leggings (ältere Kinder)
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Jordan
Jordan Fleece-Hose (ältere Kinder)
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Jordan
Jordan Leggings mit ausgestelltem Bein für ältere Kinder
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Nike Air
Nike Air Track-Pants aus Webstoff (ältere Kinder)
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