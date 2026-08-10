Laufkleidung für den Winter: Verfolge deine Träume
Der Winter kommt, aber dein Training geht weiter. Dafür haben wir unsere Laufkleidung für den Winter entwickelt. Von wasserdichten Schuhen über eng anliegende Baselayer bis hin zu schützenden Jacken findest du hier alles, was du zum Laufen bei schwierigen Wetterbedingungen brauchst. Achte auf Kleidungsstücke mit leuchtenden Farben und reflektierenden Design-Elementen, damit du bei Regen, Nebel und schlechten Lichtverhältnissen gut zu sehen bist.
Mit Laufschuhen aus dem Winter-Sortiment von Nike bist du bestens gerüstet. Das wasserabweisende Obermaterial sorgt dafür, dass deine Füße länger trocken und geschützt bleiben, während spezielle Materialien an den Knöcheln Wassertropfen, Schlammspritzer und Steinchen fernhalten. Leicht strukturierte Außensohlen aus Gummi bieten dir die Strapazierfähigkeit, die du für das Laufen auf hartem Untergrund brauchst. Wenn du abseits befestigter Wege unterwegs bist, solltest du nach speziellen Trail-Running-Schuhen mit generativen Traktionsmustern Ausschau halten, die dir auf unebenem Terrain maximalen Grip sichern.
An kalten Tagen ist es wichtig, mehrere Schichten zu tragen, um warm zu bleiben. Deshalb findest du in unserem Angebot an Laufzubehör für den Winter viele leichte Baselayer mit optimalem Tragekomfort. Klare Schnitte sind der Garant für eine perfekte Passform, während der zusätzliche Stretchanteil im Gewebe für optimale Bewegungsfreiheit in alle Richtungen sorgt. Wenn du ins Schwitzen kommst, leitet unser bewährtes Nike Dri-FIT Material den Schweiß ab, damit er schnell trocknet. Achte auf Materialien mit Wollanteil, die an besonders kalten Tagen für zusätzliche Isolierung sorgen.
Um deine Ausrüstung für das Laufen im Winter zu vervollständigen, brauchst du eine wasserabweisende Außenschicht. Entdecke leichte Kleidungsstücke, die dir ohne zusätzliches Gewicht oder Volumen den gewünschten Schutz liefern. Verstellbare Kapuzen sind unverzichtbar bei einem plötzlichen Wetterumschwung. Strategisch platzierte Lüftungsschlitze ermöglichen zusätzliche Luftzirkulation an den Stellen, an denen du sie am meisten brauchst. Und wenn plötzlich doch die Sonne scheint, kannst du deine Jacke ganz einfach verstauen und bei dir tragen.