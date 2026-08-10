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Dri-FIT Shorts für Damen

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Nike Tempo
Nike Tempo Dri-Fit Laufshorts mit Innenslip und mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Dri-Fit Laufshorts mit Innenslip und mittelhohem Bund (Damen)
37,99 €
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
Bestseller
Nike One
Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
44,99 €
Nike Swift
Nike Swift Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
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Nike Swift
Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
64,99 €
Nike One
Nike One Dri-FIT-Shorts mit mittelhohem Bund und Futter für Damen (ca. 7,5 cm)
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Nike One
Dri-FIT-Shorts mit mittelhohem Bund und Futter für Damen (ca. 7,5 cm)
39,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Laufshorts mit mittelhohem Bund und Innenslip (Damen, ca. 7,5 cm)
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Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV Laufshorts mit mittelhohem Bund und Innenslip (Damen, ca. 7,5 cm)
79,99 €
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit mittelhohem Bund (Damen)
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Nike Swift
Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit mittelhohem Bund (Damen)
64,99 €
NikeCourt Ace Advantage
NikeCourt Ace Advantage Dri-FIT-Tennisshorts für Damen
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NikeCourt Ace Advantage
Dri-FIT-Tennisshorts für Damen
69,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Nike Pro Seamless
Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
42,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts mit mittelhohem Bund für Damen (ca. 13 cm)
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Nike Pro 365
Shorts mit mittelhohem Bund für Damen (ca. 13 cm)
32,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Nike Zenvy
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
59,99 €
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Dri-Fit Laufshorts mit integriertem Slip und mittelhohem Bund (Damen, ca. 6,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Swift Breathe
Dri-Fit Laufshorts mit integriertem Slip und mittelhohem Bund (Damen, ca. 6,5 cm)
59,99 €
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit mittelhohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
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Nike One
Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit mittelhohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
44,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT-Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 15 cm)
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Jordan Sport
Dri-FIT-Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 15 cm)
49,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT-Webshorts mit mittelhohem Bund und Innenslip (Damen, ca. 7,5 cm)
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Nike Pro
Dri-FIT-Webshorts mit mittelhohem Bund und Innenslip (Damen, ca. 7,5 cm)
37,99 €
NikeCourt
NikeCourt Dri-FIT Tennisshorts mit Taschen (Damen)
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NikeCourt
Dri-FIT Tennisshorts mit Taschen (Damen)
44,99 €
Nike Pro
Nike Pro Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
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Nike Pro
Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
32,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift ADV-Laufshorts mit Dri-FIT-Technologie, integriertem Slip und mittelhohem Bund für Damen
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Nike AeroSwift
ADV-Laufshorts mit Dri-FIT-Technologie, integriertem Slip und mittelhohem Bund für Damen
79,99 €
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT Fußballshorts (ca. 10 cm) (Damen)
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Nike Academy
Dri-FIT Fußballshorts (ca. 10 cm) (Damen)
24,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
Nike Zenvy
Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
64,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
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Nike Pro Sculpt
Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
42,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damen-Shorts mit Print (ca. 13 cm)
NikeSKIMS Matte
Damen-Shorts mit Print (ca. 13 cm)
74,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-Laufshorts mit Slip (ca. 7,5 cm, Damen)
Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV-Laufshorts mit Slip (ca. 7,5 cm, Damen)
79,99 €
Nike One
Nike One Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
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Nike One
Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
44,99 €
Nike Essential
Nike Essential Dri-FIT-Mesh-Basketballshorts für Damen
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Nike Essential
Dri-FIT-Mesh-Basketballshorts für Damen
34,99 €

Sweat-Shorts für Damen: erfrischender Komfort

Mit unseren schnelltrocknenden kurzen Hosen für Damen genießt du beim Training mehr Komfort. Modelle mit Mesh-Einsätzen in hitzeintensiven Bereichen garantieren maximale Atmungsaktivität, weil die Luft so besser um deinen Körper zirkulieren kann. Da wir leichte Stoffe verwenden, hält dich beim Workout nichts auf. Außerdem leitet die innovative Technologie der Nike Dri-FIT Shorts für Damen die Feuchtigkeit von der Haut an die Stoffoberfläche ab und lässt sie schneller verdunsten. So bleibst du cool, wenn die Intensität steigt.


Egal, welche Disziplin: Unsere Sweat-Shorts für Damen halten mit dir Schritt. Setze auf eine Version aus anliegendem Stretchstoff, der mit uneingeschränkter Flexibilität punktet. So genießt du von Ausfallschritt über Kastensprung bis Squat natürliche Bewegungsfreiheit. Falls du zusätzliche Unterstützung suchst, bist du mit einer Version aus Kompressionsstoff bestens bedient – sie fördert die Blutzirkulation und hält deine Muskeln zwischen den Sets warm.


Dank elastischer Bünde sitzen unsere schnelltrocknenden Damen-Shorts, ohne zu zwicken oder zu verrutschen. Sowohl Shorts mit hohem Bund als auch ein doppellagiger Style decken dich besser ab. Für Streetwear-Looks greifst du hingegen zu Versionen mit Einschubtaschen sowie Reißverschlusstaschen an der Rückseite – ideal für deine Essentials. Halte auch Ausschau nach dem ikonischen Nike Swoosh, der deinen Sportoutfits ihr unverkennbares Premium-Finish verleiht.


Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Hilf uns bei der Mission und trage Sweat-Shorts für Damen mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.