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Nike Dri-FIT Leggings für Damen

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Nike Universa
Nike Universa 7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
+1
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Nike Universa
7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
109,99 €
Nike Universa
Nike Universa Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
Bestseller
Nike Universa
Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
69,99 €
Nike Universa
Nike Universa 7/8-Mesh-Leggings mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
7/8-Mesh-Leggings mit hohem Bund (Damen)
119,99 €
Nike Swift
Nike Swift 7/8-Lauf-Leggings mit hohem Bund und Taschen (Damen)
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Nike Swift
7/8-Lauf-Leggings mit hohem Bund und Taschen (Damen)
89,99 €
Nike Swift
Nike Swift Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
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Nike Swift
Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
64,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
Nike Pro Seamless
7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
54,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Lauf-Leggings mit 7/8-Länge und hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Lauf-Leggings mit 7/8-Länge und hohem Bund (Damen)
59,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Nike Pro Seamless
Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
42,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Nike Pro Seamless
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
42,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
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Nike Zenvy
Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
99,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
Nike Zenvy
Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
89,99 €
Nike Universa
Nike Universa 7/8-Leggings mit hohem Bund und Print, ohne Frontnaht (Damen)
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Nike Universa
7/8-Leggings mit hohem Bund und Print, ohne Frontnaht (Damen)
114,99 €
Nike Universa
Nike Universa Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
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Nike Universa
Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
109,99 €
Nike Universa
Nike Universa Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 20,5 cm)
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Nike Universa
Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 20,5 cm)
30 % Rabatt
Nike One mit nahtloser Vorderseite
Nike One mit nahtloser Vorderseite Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
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Nike One mit nahtloser Vorderseite
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
49,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT Leggings mit hohem Bund (Damen)
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Jordan Sport
Dri-FIT Leggings mit hohem Bund (Damen)
59,99 €
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT 7/8-Traillauf-Leggings mit hohem Bund (Damen)
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Nike ACG
Dri-FIT 7/8-Traillauf-Leggings mit hohem Bund (Damen)
94,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
Nike Pro Seamless
7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
54,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts mit mittelhohem Bund für Damen (ca. 13 cm)
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Nike Pro 365
Shorts mit mittelhohem Bund für Damen (ca. 13 cm)
32,99 €
Nike One
Nike One 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
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Nike One
7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
49,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy 7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
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Nike Zenvy
7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
99,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Ausgestellte Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
Nike Zenvy
Ausgestellte Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
109,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
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Nike Tempo
Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
37,99 €
Nike One
Nike One Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
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Nike One
Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
44,99 €
Nike Pro
Nike Pro Leggings in voller Länge mit halbhohem Bund für Damen
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Nike Pro
Leggings in voller Länge mit halbhohem Bund für Damen
47,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT-Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 15 cm)
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Jordan Sport
Dri-FIT-Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 15 cm)
49,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
NikeSKIMS Matte
Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
129,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damen-Shorts mit Print (ca. 13 cm)
NikeSKIMS Matte
Damen-Shorts mit Print (ca. 13 cm)
74,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
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Nike Pro Sculpt
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
64,99 €
Nike Form
Nike Form Boyshorts (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Form
Boyshorts (Damen)
39,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
NikeSKIMS Matte
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
74,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Nike Zenvy
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
59,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
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Nike Zenvy
Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
64,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
42,99 €
NikeCourt
NikeCourt Dri-FIT Tennisshorts mit Taschen (Damen)
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NikeCourt
Dri-FIT Tennisshorts mit Taschen (Damen)
44,99 €
Nike Pro
Nike Pro Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
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Nike Pro
Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
32,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Lauf-Leggings mit 7/8-Länge und hohem Bund (Damen)
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Nike Tempo
Lauf-Leggings mit 7/8-Länge und hohem Bund (Damen)
59,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT Shorts mit Print und hohem Bund (Damen, ca. 12,5 cm)
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Jordan Sport
Dri-FIT Shorts mit Print und hohem Bund (Damen, ca. 12,5 cm)
44,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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Nike Pro Sculpt
Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
44,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Single-Leg-Basketball-Leggings mit hohem Bund für Damen (links)
Jordan Sport
Single-Leg-Basketball-Leggings mit hohem Bund für Damen (links)
49,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Leggings mit 43 cm hohem Bund und Kordelzug für Damen
NikeSKIMS Satin Shine
Leggings mit 43 cm hohem Bund und Kordelzug für Damen
109,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
NikeSKIMS Satin Shine
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
74,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
NikeSKIMS Satin Shine
Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
129,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Boyshorts mit mittelhohem Bund und Kordelzug (ca. 5 cm, Damen)
NikeSKIMS Satin Shine
Boyshorts mit mittelhohem Bund und Kordelzug (ca. 5 cm, Damen)
74,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Bike-Shorts mit mittelhohem Bund (ca. 18 cm, Damen)
NikeSKIMS Satin Shine
Bike-Shorts mit mittelhohem Bund (ca. 18 cm, Damen)
74,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Leggings mit hohem Bund (74 cm, Damen)
NikeSKIMS Satin Shine
Leggings mit hohem Bund (74 cm, Damen)
129,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 12,5 cm)
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Nike Pro Sculpt
Dri-FIT Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 12,5 cm)
47,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
69,99 €
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson" Dri-FIT ADV Lauf-Tights für Damen
Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Dri-FIT ADV Lauf-Tights für Damen
74,99 €
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT Laufshorts mit hohem Bund (ca. 18 cm) für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Dri-FIT Laufshorts mit hohem Bund (ca. 18 cm) für Damen
64,99 €
Nike One
Nike One Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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Nike One
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
29,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Dri-FIT Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 12,5 cm)
44,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damenshorts (ca. 20 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro 365
Damenshorts (ca. 20 cm)
34,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Damenshorts (ca. 13 cm)
Jordan Sport
Damenshorts (ca. 13 cm)
39,99 €
Nike (M) One
Nike (M) One Dri-FIT Bike Shorts (ca. 20 cm) mit hohem Bund und Taschen für Damen (Schwangere und Mütter)
Recyclingmaterialien
Nike (M) One
Dri-FIT Bike Shorts (ca. 20 cm) mit hohem Bund und Taschen für Damen (Schwangere und Mütter)
34,99 €
Nike (M) One
Nike (M) One 7/8-Leggings mit hohem Bund und Taschen für Damen (Schwangere und Mütter)
Recyclingmaterialien
Nike (M) One
7/8-Leggings mit hohem Bund und Taschen für Damen (Schwangere und Mütter)
54,99 €
Nike One
Nike One Leggings mit hohem Bund und ausgestelltem Bein (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike One
Leggings mit hohem Bund und ausgestelltem Bein (Damen)
59,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
64,99 €
Jordan Sport Essentials
Jordan Sport Essentials Dri-FIT Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 12,5 cm)
Jordan Sport Essentials
Dri-FIT Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 12,5 cm)
39,99 €
Jordan Sport Flightweight
Jordan Sport Flightweight Damen-Leggings mit hohem Bund
Recyclingmaterialien
Jordan Sport Flightweight
Damen-Leggings mit hohem Bund
99,99 €
Nike One
Nike One Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
Bestseller
Nike One
Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
39,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Single-Leg-Basketball-Leggings mit hohem Bund für Damen (rechts)
Jordan Sport
Single-Leg-Basketball-Leggings mit hohem Bund für Damen (rechts)
49,99 €
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT Trail-Laufshorts mit hohem Bund (ca. 10 cm) für Damen
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Nike ACG
Dri-FIT Trail-Laufshorts mit hohem Bund (ca. 10 cm) für Damen
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Nike Pro
Nike Pro 3/4-Leggings mit mittelhohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro
3/4-Leggings mit mittelhohem Bund für Damen
42,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
47,99 €
Jordan Sport Flightweight
Jordan Sport Flightweight Bike Shorts mit hohem Bund (ca. 15 cm) (Damen)
Recyclingmaterialien
Jordan Sport Flightweight
Bike Shorts mit hohem Bund (ca. 15 cm) (Damen)
69,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
NikeSKIMS Matte
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
74,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 18 cm)
NikeSKIMS Matte
Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 18 cm)
74,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
NikeSKIMS Matte
Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
129,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings mit 74 cm hohem Bund (Damen)
NikeSKIMS Matte
Leggings mit 74 cm hohem Bund (Damen)
129,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch 12,5 cm Shorts für Damen
NikeSKIMS Studio Stretch
12,5 cm Shorts für Damen
69,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Damen-Leggings (ca. 66 cm)
NikeSKIMS Studio Stretch
Damen-Leggings (ca. 66 cm)
119,99 €

Nike Dri-FIT Leggings für Damen – cool bleiben

Nicht nur im Wettkampf willst du einen kühlen Kopf behalten. Mit unseren Dri-FIT Leggings kann dich auch die anstrengendste Trainingssession nur minimal zum Schwitzen bringen. Feuchtigkeit wird von der Haut nach außen transportiert und kann dort schnell verdunsten. Leggings mit Netzeinsätzen versprechen zusätzliche Luftdurchlässigkeit.

Dank der super elastischen Materialien willst du unsere Dri-FIT Leggings auch nach einem langen Lauf oder einem intensiven Abend im Fitnessstudio nicht ausziehen. Die Leggings passen sich deinen Bewegungen bei jedem Schritt oder Sprung an und ermöglichen dir volle Bewegungsfreiheit. Blickdichte Materialien bieten jederzeit die Sicherheit, dass du dich auch an die schwierigste Dehnübung wagen kannst.

Nike Dri-FIT Leggings für Damen unterstützen dich, wo deine Muskeln es am meisten brauchen. Das ist nicht nur praktisch beim Training, sondern auch einfach bequem. Modelle mit breitem Taillenbund geben dir die Gewissheit, bei jeder Bewegung eine gute Figur zu machen. Leggings mit schmalem Bund helfen dir, deinen Bewegungsradius noch mehr zu erweitern und ohne Ablenkungen an deinen Zielen zu feilen.