Atlético Madrid

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Atlético de Madrid Trikots 2026/2027

Atlético Madrid 2026/27 Heimmatch
Atlético Madrid 2026/27 Heimmatch Nike Aero-FIT authentisches Fußballtrikot (Herren)
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Atlético Madrid 2026/27 Heimmatch
Nike Aero-FIT authentisches Fußballtrikot (Herren)
159,99 €
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Home
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Home Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Herren)
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Atlético Madrid 2026/27 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Herren)
109,99 €
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Home
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Home Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Atlético Madrid 2026/27 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
84,99 €
Atlético Madrid 2026/27 Match Away
Atlético Madrid 2026/27 Match Away Nike Aero-FIT authentisches Fußballtrikot (Herren)
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Atlético Madrid 2026/27 Match Away
Nike Aero-FIT authentisches Fußballtrikot (Herren)
159,99 €
MADE TO BE LIVED
MADE TO BE LIVED
Entwickelt für den Anpfiff. Vollendet bis ins Detail.
Atlético Madrid 2026/27 Stadion Auswärtsspiel
Atlético Madrid 2026/27 Stadion Auswärtsspiel Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Herren)
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Atlético Madrid 2026/27 Stadion Auswärtsspiel
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Herren)
109,99 €
Atlético Madrid 2026/27 Stadion Auswärtsspiel
Atlético Madrid 2026/27 Stadion Auswärtsspiel Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Damen)
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Atlético Madrid 2026/27 Stadion Auswärtsspiel
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Damen)
109,99 €
Atlético Madrid 2026/27 Stadion Auswärtsspiel
Atlético Madrid 2026/27 Stadion Auswärtsspiel Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Atlético Madrid 2026/27 Stadion Auswärtsspiel
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
84,99 €
Atlético Madrid 25/26
Atlético Madrid 25/26 Nike Academy Rucksack
Atlético Madrid 25/26
Nike Academy Rucksack
49,99 €
Chelsea 25/26
Chelsea 25/26 Nike Club Cap 5P
Chelsea 25/26
Nike Club Cap 5P
27,99 €
Atlético Madrid
Atlético Madrid Nike Total 90 Fußball-T-Shirt (Herren)
Atlético Madrid
Nike Total 90 Fußball-T-Shirt (Herren)
30 % Rabatt
Chelsea 25/26
Chelsea 25/26 Nike Club Cap 6P
Chelsea 25/26
Nike Club Cap 6P
27,99 €
Atlético Madrid Strike Third
Atlético Madrid Strike Third Nike Dri-FIT Total 90 Fußball-Trainingsanzug aus Strickmaterial (Herren)
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Atlético Madrid Strike Third
Nike Dri-FIT Total 90 Fußball-Trainingsanzug aus Strickmaterial (Herren)
30 % Rabatt
Atlético Madrid Club
Atlético Madrid Club Nike Fußball-Fleece-Hoodie für Herren
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Nike Fußball-Fleece-Hoodie für Herren
30 % Rabatt
Atlético Madrid 2025/26 Stadium Home
Atlético Madrid 2025/26 Stadium Home Nike Replika-Fußballshorts mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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Atlético Madrid 2025/26 Stadium Home
Nike Replika-Fußballshorts mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
30 % Rabatt
Atlético Madrid Windrunner
Atlético Madrid Windrunner Nike Therma-FIT mittelschwere Fußballweste (Herren)
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Atlético Madrid Windrunner
Nike Therma-FIT mittelschwere Fußballweste (Herren)
30 % Rabatt
Chelsea 25/26
Chelsea 25/26 Nike Apex Bucket Hat
Chelsea 25/26
Nike Apex Bucket Hat
29,99 €
Atlético Madrid Club
Atlético Madrid Club Nike Fußball-Jogger für ältere Kinder (Jungen)
Atlético Madrid Club
Nike Fußball-Jogger für ältere Kinder (Jungen)
44,99 €
Atlético Madrid Club
Atlético Madrid Club Nike Fußball-Hoodie aus French Terry mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder (Jungen)
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Atlético Madrid Club
Nike Fußball-Hoodie aus French Terry mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder (Jungen)
54,99 €
Atlético Madrid
Atlético Madrid Nike Fußball-T-Shirt (Damen)
Atlético Madrid
Nike Fußball-T-Shirt (Damen)
29,99 €
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Home
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Home Dreiteiliges Nike Replika Fußballtrikot-Set (jüngere Kinder)
Recyclingmaterialien
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Home
Dreiteiliges Nike Replika Fußballtrikot-Set (jüngere Kinder)
74,99 €
Atlético Madrid Home
Atlético Madrid Home Nike Dri-FIT Pre-Match-Fußballoberteil (Herren)
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Atlético Madrid Home
Nike Dri-FIT Pre-Match-Fußballoberteil (Herren)
69,99 €
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Home
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Home Dreiteiliges Nike Replika Fußballtrikot-Set (Babys und Kleinkinder)
Recyclingmaterialien
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Home
Dreiteiliges Nike Replika Fußballtrikot-Set (Babys und Kleinkinder)
69,99 €
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Home
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Home Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (Herren)
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Atlético Madrid 2026/27 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (Herren)
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Atlético Madrid 2026/27 Stadium Home
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Home Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
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Atlético Madrid 2026/27 Stadium Home
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Atlético de Madrid Trikots 2026/27: Sei dabei

Seit der Markteinführung unseres ersten Fußballschuhs 1971 sind wir auf dem ganzen Globus stolzer Partner der schönsten Nebensache der Welt. Die neuen Atlético Madrid Trikots zeigen sich in den Clubfarben und mit authentischen Details, sodass du deinem Team stilecht die Treue halten kannst. Wähle ein Atlético Madrid Shirt, um deine Mannschaft anzufeuern, oder entscheide dich für ein komplettes Trikot-Set der neuen Saison. In der Nike Kollektion findest du die aktuellen Heim-, Auswärts- und Ausweichtrikots sowie das Torhüter-Outfit. Du stehst selbst auf dem Platz? Die Nike Trikots von Atlético Madrid werden in Profi-Qualität gefertigt und helfen dir so, alles zu geben.

Für die Nachwuchsstars

Egal, ob dein Kind am Wochenende auf dem Rasen Vollgas gibt oder sogar in eine renommierte Fußballakademie aufgenommen wurde: Die Atlético Madrid Trikots von Nike helfen ihm dabei, seine Ziele zu erreichen. Unsere einzigartige Aero-FIT Technologie leitet Luft zwischen cden Stoff und deine Haut, damit Schweiß schneller verdunstet. So bleiben junge Spieler:innen frisch und fokussiert. Schmale Passformen und elastische Bünde mit Kordelzug sorgen bei schnellen Drehungen und Angriffen für optimalen Sitz.

Auf jedes Wetter eingestellt

Von Trainingseinheiten an frostigen Morgen zu Freudentänzen nach einem umkämpften Sieg: In der Atlético Madrid Kollektion von Nike findest du, was du brauchst. Lange Trainingshosen bieten Wärme ohne Schnörkel, während luftige Shorts an warmen Tagen für frischen Wind sorgen. In den elastischen Materialien bewegst du dich ganz unbeschwert und dank praktischer Reißverschlüsse an den Füßen kannst du selbst lange Hosen ruckzuck aus- oder anziehen. Für den richtigen Look kombinierst du Hose oder Shorts mit dem passenden Oberteil. Authentische Club-Logos von Atlético Madrid vervollständigen dein Fan-Outfit.

Stylepunkte durch Streetwear

Vielleicht steht nur ein entspannter Abend mit deinen Freunden auf dem Programm oder du willst es nach dem Spiel gemütlich warm haben: Mit der Atlético Madrid Kleidung von Nike gewinnst du Stilpunkte. Bequeme Hoodies lassen sich dank weiter Passformen einfach überwerfen. Sweatshirts mit Reißverschlüssen erlauben dir ganz easy, deinen Wärmehaushalt zu regulieren. Unsere passenden Fleece-Hosen haben durch die elastischen Bündchen an den Knöcheln eine straßentaugliche Silhouette. Du trainierst bei brütender Hitze? Die Atlético Madrid Shirts bestehen aus atmungsaktiver Baumwolle. Replica-Designdetails und der ikonische Swoosh komplettieren deinen Look.

Schütze die Umwelt mit Nike Move to Zero

Die Bewahrung einer intakten Natur für nachfolgende Generationen ist eine Aufgabe, die uns alle angeht. Mit dem Projekt Move to Zero haben wir uns verpflichtet, unseren Teil dazu beizutragen. So möchten wir Emissionen und Müll auf Netto Null reduzieren. Wo immer möglich fertigen wir unsere Atlético Madrid Trikots daher aus recycelten Materialien, welche wir aus alten Plastikflaschen gewinnen. Wir haben unser Ziel noch nicht erreicht, aber wir kommen ihm jeden Tag ein gutes Stück näher. Bist du bereit, uns auf unserem Weg zu begleiten? Dann halte nach Modellen mit dem Label „Nachhaltige Materialien“ Ausschau.