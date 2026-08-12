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Damenbekleidung – Nike Black Friday 2026

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Nike One Fitted
Nike One Fitted Dri-FIT Kurztanktop für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One Fitted
Dri-FIT Kurztanktop für Damen
30 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt
Nike Sportswear
T-Shirt
28 % Rabatt
Nike Universa
Nike Universa Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
30 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Leggings mit mittelhohem Bund und Mesh-Einsatz für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Leggings mit mittelhohem Bund und Mesh-Einsatz für Damen
30 % Rabatt
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damenshorts (ca. 12,5 cm) (große Größe)
Recyclingmaterialien
Nike Pro 365
Damenshorts (ca. 12,5 cm) (große Größe)
30 % Rabatt
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
Nike Zenvy
Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
30 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Geripptes Kurzarm-T-Shirt mit enger Passform (Damen)
Nike Sportswear
Geripptes Kurzarm-T-Shirt mit enger Passform (Damen)
30 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
28 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Verkürzte Leggings mit mittelhohem Bund und Mesheinsatz (Damen)
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Nike Pro
Verkürzte Leggings mit mittelhohem Bund und Mesheinsatz (Damen)
30 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt
Nike Sportswear
T-Shirt
30 % Rabatt
Paris Saint-Germain Strike Fourth
Paris Saint-Germain Strike Fourth Jordan Dri-FIT Fußballhose aus Strickmaterial für Damen
Recyclingmaterialien
Paris Saint-Germain Strike Fourth
Jordan Dri-FIT Fußballhose aus Strickmaterial für Damen
30 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt
Nike Sportswear
T-Shirt
30 % Rabatt
Nike Swim Victory
Nike Swim Victory Set aus langärmliger Tunika und Leggings (Damen)
Nike Swim Victory
Set aus langärmliger Tunika und Leggings (Damen)
30 % Rabatt
Nike Swim Victory
Nike Swim Victory Leggings mit geradem Schnitt (Damen)
Nike Swim Victory
Leggings mit geradem Schnitt (Damen)
30 % Rabatt
Nike Crossover
Nike Crossover Basketballshorts mit Dri-FIT-Technologie (ca. 13 cm) (Damen)
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Nike Crossover
Basketballshorts mit Dri-FIT-Technologie (ca. 13 cm) (Damen)
30 % Rabatt
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT Midlayer-Laufoberteil mit durchgehendem Reißverschluss (Damen)
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Nike Swift
Dri-FIT Midlayer-Laufoberteil mit durchgehendem Reißverschluss (Damen)
30 % Rabatt
Nike Victory
Nike Victory Dri-FIT Kurzarm-Tennisoberteil für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Victory
Dri-FIT Kurzarm-Tennisoberteil für Damen
30 % Rabatt
Nike Victory
Nike Victory Dri-FIT Tennis-Tanktop für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Victory
Dri-FIT Tennis-Tanktop für Damen
29 % Rabatt
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
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Nike Pro Sculpt
Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
29 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversize-Arbeitsjacke (Damen)
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Oversize-Arbeitsjacke (Damen)
30 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro 2-in-1-Shorts für Damen
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Nike Pro
2-in-1-Shorts für Damen
29 % Rabatt
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit mittelhohem Bund (Damen)
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Nike Swift
Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit mittelhohem Bund (Damen)
30 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversized-Trainingshose mit mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Oversized-Trainingshose mit mittelhohem Bund (Damen)
30 % Rabatt
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Oversize-T-Shirt (Damen)
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Nike Sportswear Classic
Oversize-T-Shirt (Damen)
30 % Rabatt
Nike One mit nahtloser Vorderseite
Nike One mit nahtloser Vorderseite Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
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Nike One mit nahtloser Vorderseite
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
30 % Rabatt
Nike United Academy
Nike United Academy Dri-FIT Strick-Fußballshorts (Damen)
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Nike United Academy
Dri-FIT Strick-Fußballshorts (Damen)
30 % Rabatt
Nike Advantage
Nike Advantage Dri-FIT Tennishose mit mittelhohem Bund (Damen)
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Dri-FIT Tennishose mit mittelhohem Bund (Damen)
30 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Tanktop für Damen
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Nike Pro
Dri-FIT Tanktop für Damen
30 % Rabatt
Nike One
Nike One Gepolstertes, verstellbares Sport-BH-Tanktop mit mittlerem Halt
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Nike One
Gepolstertes, verstellbares Sport-BH-Tanktop mit mittlerem Halt
30 % Rabatt
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Laufshorts mit mittelhohem Bund und Innenslip (Damen, ca. 7,5 cm)
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Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV Laufshorts mit mittelhohem Bund und Innenslip (Damen, ca. 7,5 cm)
30 % Rabatt
Nike One
Nike One Dri-FIT-Shorts mit mittelhohem Bund und Futter für Damen (ca. 7,5 cm)
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Nike One
Dri-FIT-Shorts mit mittelhohem Bund und Futter für Damen (ca. 7,5 cm)
30 % Rabatt
Nike Zenvy
Nike Zenvy Ausgestellte Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
Nike Zenvy
Ausgestellte Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
30 % Rabatt
Nike Zenvy
Nike Zenvy 7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
Nike Zenvy
7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
30 % Rabatt
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-Fit Laufshorts mit Innenslip und mittelhohem Bund (Damen)
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Nike Tempo
Dri-Fit Laufshorts mit Innenslip und mittelhohem Bund (Damen)
29 % Rabatt
Nike Universa
Nike Universa Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 20,5 cm)
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Nike Universa
Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 20,5 cm)
30 % Rabatt
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Nike Pro Seamless
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
29 % Rabatt
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damenshorts (ca. 20 cm)
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Nike Pro 365
Damenshorts (ca. 20 cm)
29 % Rabatt
Nike One
Nike One Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
30 % Rabatt
Nike Wool Classic
Nike Wool Classic Hoodie
Nike Wool Classic
Hoodie
30 % Rabatt
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit Schmal geschnittener Cardigan aus breitem Rippmaterial (Damen)
Nike Sportswear Chill Knit
Schmal geschnittener Cardigan aus breitem Rippmaterial (Damen)
30 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Hose mit Falten (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Hose mit Falten (Damen)
30 % Rabatt
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Damenhose
Jordan Brooklyn Fleece
Damenhose
30 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Therma-FIT Damen-Hoodie
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Nike Pro
Therma-FIT Damen-Hoodie
30 % Rabatt
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit Eng anliegendes, langärmliges Ripp-Oberteil für Damen
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Nike Sportswear Chill Knit
Eng anliegendes, langärmliges Ripp-Oberteil für Damen
30 % Rabatt
Nike Therma-FIT One
Nike Therma-FIT One Damen-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
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Nike Therma-FIT One
Damen-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
30 % Rabatt
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
Nike Zenvy
Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
30 % Rabatt
NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Dri-FIT Mid-Layer-Tennisoberteil (Damen)
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NikeCourt Advantage
Dri-FIT Mid-Layer-Tennisoberteil (Damen)
30 % Rabatt
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit Kurz-T-Shirt für Damen
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Kurz-T-Shirt für Damen
30 % Rabatt
Nike One mit nahtloser Vorderseite
Nike One mit nahtloser Vorderseite Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
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Nike One mit nahtloser Vorderseite
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
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Nike United Academy
Nike United Academy Dri-FIT Strick-Fußballshorts (Damen)
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Nike United Academy
Dri-FIT Strick-Fußballshorts (Damen)
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Nike Advantage
Nike Advantage Dri-FIT Tennishose mit mittelhohem Bund (Damen)
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Nike Advantage
Dri-FIT Tennishose mit mittelhohem Bund (Damen)
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Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Tanktop für Damen
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Nike Pro
Dri-FIT Tanktop für Damen
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Nike One
Nike One Gepolstertes, verstellbares Sport-BH-Tanktop mit mittlerem Halt
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Nike One
Gepolstertes, verstellbares Sport-BH-Tanktop mit mittlerem Halt
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Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Laufshorts mit mittelhohem Bund und Innenslip (Damen, ca. 7,5 cm)
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Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV Laufshorts mit mittelhohem Bund und Innenslip (Damen, ca. 7,5 cm)
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Nike One
Nike One Dri-FIT-Shorts mit mittelhohem Bund und Futter für Damen (ca. 7,5 cm)
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Nike One
Dri-FIT-Shorts mit mittelhohem Bund und Futter für Damen (ca. 7,5 cm)
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Nike Zenvy
Nike Zenvy Ausgestellte Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
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Ausgestellte Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
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Nike Zenvy
Nike Zenvy 7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
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7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
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Nike Tempo
Nike Tempo Dri-Fit Laufshorts mit Innenslip und mittelhohem Bund (Damen)
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Nike Tempo
Dri-Fit Laufshorts mit Innenslip und mittelhohem Bund (Damen)
29 % Rabatt
Nike Universa
Nike Universa Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 20,5 cm)
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Nike Universa
Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 20,5 cm)
30 % Rabatt
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damenshorts (ca. 20 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro 365
Damenshorts (ca. 20 cm)
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Nike One
Nike One Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
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Nike One
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
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Nike Wool Classic
Nike Wool Classic Hoodie
Nike Wool Classic
Hoodie
30 % Rabatt
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit Schmal geschnittener Cardigan aus breitem Rippmaterial (Damen)
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Schmal geschnittener Cardigan aus breitem Rippmaterial (Damen)
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Hose mit Falten (Damen)
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Nike Sportswear
Hose mit Falten (Damen)
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Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Damenhose
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Damenhose
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Nike Pro
Nike Pro Therma-FIT Damen-Hoodie
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Therma-FIT Damen-Hoodie
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Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit Eng anliegendes, langärmliges Ripp-Oberteil für Damen
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Nike Sportswear Chill Knit
Eng anliegendes, langärmliges Ripp-Oberteil für Damen
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Nike Therma-FIT One
Nike Therma-FIT One Damen-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
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Nike Therma-FIT One
Damen-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
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Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
Nike Zenvy
Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
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NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Dri-FIT Mid-Layer-Tennisoberteil (Damen)
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NikeCourt Advantage
Dri-FIT Mid-Layer-Tennisoberteil (Damen)
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Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit Kurz-T-Shirt für Damen
Nike Sportswear Chill Knit
Kurz-T-Shirt für Damen
30 % Rabatt

Damenbekleidung zum Nike Black Friday 2026: erreiche jedes Ziel

Hol dir deine Favoriten zum kleinen Preis im Nike Black-Friday-Sale für Damenkleidung. Ob für ausgedehnte Laufrunden oder ein Match auf dem Tennisplatz: Bei uns erwarten dich zahlreiche Angebote in der Kategorie High-Performance-Sportswear. Entdecke etliche Modelle von stützenden Sport-BHs bis hin zu Leggings, die jede deiner Bewegungen mitmachen.


Bloß nicht ins Schwitzen kommen


Wenn dein Workout intensiver wird, halten dich Stoffe mit optimaler Belüftung länger kühl. Setze auf Hosen und Tops mit Mesh-Einsätzen für maximale Luftzirkulation oder Modelle mit der Nike Dri-FIT Technologie, die Schweiß von der Haut ableiten und schneller verdunsten lassen. Fallen die Temperaturen hingegen, sind Styles aus Nike Therma-FIT Stoffen die perfekte Wahl. Diese speichern die natürliche Körperwärme und halten deine Muskeln warm. Es geht raus an die frische Luft? Lass dir dein Training nicht vom Regen verderben. Unsere Laufjacken und Windbreaker aus wetterfestem Nike Storm-FIT Material schließen die Wärme ein und zeigen Wasser die kalte Schulter.


Definiere deine Komfortzone


In unserer Kollektion an Kleidung für Damen im Nike Black-Friday-Sale findest du schnell die richtige Passform. In einer Curve-Trainingshose mit schmal zulaufendem Bein rückst du deine Sneaker in den Mittelpunkt, während Falten an der Vorderseite von weiteren Modellen für mehr Volumen sorgen. Was wir mit „für Kniebeugen gemacht“ meinen? Leggings mit besonders breitem Bund, die selbst die tiefsten Squats mühelos meistern und auch bei den härtesten Workouts an Ort und Stelle bleiben. Und sobald eine zusätzliche Lage erforderlich wird, sind unsere Wendejacken, Westen und langärmeligen Crop-Tops einsatzbereit.


Teste deine Grenzen


Sichere dir deine Yoga-Favoriten im Black-Friday-Sale für Nike Damenbekleidung. Dank atmungsaktiver, leichter und elastischer Materialien hält dich auf der Matte nichts zurück. Freu dich auf superweiche Leggings, Bikershorts und Sport-BHs, die wie eine zweite Haut sitzen. Dank unserer InfinaSmooth Technologie übersteht die High-Performance-Flexibilität jeden Waschgang.


Details, die den Unterschied machen


Wir bei Nike wissen, dass maximale Performance eine Sache der Details ist. Deshalb designen wir unsere Leggings und Shorts mit praktischen Taschen, in denen du deine Wertgegenstände unterwegs sicher aufbewahren kannst. Auch stützende BHs fürs Gym sind Teil des Nike Black-Friday-Sales für Damenkleidung. Entscheide dich für gepolsterte oder ungepolsterte Versionen, die mehr oder weniger Abdeckung bieten. Von leichten Styles für Stretch-Übungen bis hin zu High-Impact-Varianten zum Joggen ist an jede Disziplin gedacht. Auch Umstands-BHs, die mit dir wachsen, gehören zum Sortiment.